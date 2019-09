Tenista Forejtek po premiéře v Davis Cupu: Jsem hrozně rád, že jsem to dokázal vyhrát

Čeští tenisté směřují k celkové výhře v utkání Davisova poháru v Bosně a vděčí za to také hráči, který nastoupil v týmové soutěži dospělých úplně poprvé. Vítěz grandslamové juniorky US Open Jonáš Forejtek porazil při své premiéře domácí jedničku Mirzu Bašiće 7:5 a 6:4. V rozhovoru Radiožurnálu řekl, že byl z počátku nervózní, ale pomohlo mu, když soupeři vzal servis. Zenica (Bosna a Hercegovina) 21:45 14. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jonáš Forejtek. | Zdroj: Profimedia

Jonáši, gratuluji k premiéře, o které by snilo asi mnoho hráčů, protože ne každému se povede vyhrát první zápas v Davis Cupu. Jak jste to viděl?

Jsem za to hrozně rád, že jsem to dokázal vyhrát. Nezačal jsem úplně nejlépe, byl jsem ze začátku trochu nervózní, takže jsem si hned prohrál servis, ale pak bylo dobré, že jsem ho hned breakl. Pak už jsem podle mě hrál docela slušně, dobře jsem podával. Druhý set to samé, zase jsem trochu hůř začal, ale pak jsem na konci hrál hodně slušně.

Co vám pomohlo, abyste se dokázal uklidnit? Není to nic lehkého ustát takové okamžiky.

V prvním setu mě uklidnilo, když jsem ho breaknul zpátky. Pak jsem byl v klidu a už byl celý set v pohodě. A ve druhém setu jsem prohrával, ale bylo to kvůli tomu, že jsem dělal zbytečné chyby. Takže jsem věděl, že když začnu dělat méně chyb, začnu lépe podávat, budu se více soustředit, tak pořád mám šanci to otočit.

Co jste ucítil, když jste vyhrál, když jste si plácal s týmem?

Bylo to pro mě ohromné, bylo to fakt dobré, neskutečné. A jak tam fanoušci hodně fandí, tak to je hodně dobré, hodně příjemné.

Povzbuzovali vás asi i lidé před tím, než jste na kurt nastoupil. Dokázal jste se soustředit na to, být v klidu?

Snažil jsem se soustředit hlavně na sebe. Kdybych řešil všechno okolo, tak by to bylo hodně těžké.

Jaký je to rozdíl hrát dospělou soutěž, dospělý Davis Cup a juniorskou soutěž, když jste ještě před pár dny vyhrál juniorku na US Open?

Je to úplně jiné. Dospělý Davis Cup je úplně něco jiného, než nějaká juniorská týmová soutěž. Je to jiné, ale určitě je to fakt dobré, takže se mi to líbí.

Po tenisové stránce tam byl nějaký rozdíl z vašeho pohledu?

Trochu tam rozdíl bude. Bude to asi tím, že lépe podávají. Možná hrají o trochu rychleji a tenhle (soupeř) nebyl moc solidní oproti lepším dospělým hráčům.