Lehečka uspěl, Menšík ne. Čeští tenisté hrají po úvodních dvouhrách v Davis Cupu s USA 1:1 na zápasy

Čeští tenisté hrají po úvodních dvouhrách ve 2. kole kvalifikace Davisova poháru s výběrem USA nerozhodně 1:1. Jiří Lehečka porazil v úvodu na tvrdém povrchu v Delray Beach domácího Francese Tiafoea 6:3, 6:2. Jakub Menšík poté prohrál s americkou jedničkou a pátým hráčem světa Taylorem Fritzem 4:6, 3:6.

Program pokračuje v neděli čtyřhrou, která začne ve 20.00 SELČ. Do ni jsou zatím nahlášení Tomáš Macháč a Adam Pavlásek proti Rajeevu Ramovi a Austinu Krajickovi. Následovat by měly dvouhry Lehečka - Fritz a Menšík - Tiafoe. Složení se ale může ještě změnit.

Duel Česka s USA se hraje na tři vítězné zápasy. Vítěz utkání postoupí do osmičlenné závěrečné fáze, kterou bude hostit od 18. do 23. listopadu italská Boloňa.

Čeští tenisté hrají s Američany posedmé, zatím s nimi mají bilanci 1:5. Dosud je porazil jen v roce 1996, kdy uspěli v Praze 3:2 na zápasy. Naposledy s nimi hráli před osmnácti lety, kdy prohráli v Ostravě 1:4.

Šestnáctý hráč světa Lehečka v neděli porazil o třináct příček níže postaveného Tiafoea poprvé v kariéře a oplatil mu předchozí dvě porážky z okruhu ATP. Duel zvládl za hodinu a 18 minut. Nepřišel v něm ani jednou o servis, soupeře třikrát „brejkl“.

Utkání Lehečky s Tiafoem začalo kvůli dešti s více než hodinovým zpožděním. Český reprezentant sice nevyužil ve druhém gamu dvě šance na prolomení soupeřova servisu, za stavu 4:3 ale dostal další příležitost a Tiafoe zahrál při odvracení brejkbolu dvojchybu. Lehečka poté set dopodával.

Na začátku druhé sady získal svěřenec trenéra Michala Navrátila další brejk a ujal se vedení 2:0. Tiafoe se už do utkání nevrátil. V páté hře ho Lehečka "brejkl" ještě jednou a duel dotáhl do vítězného konce.

Menšík neuspěl

Dvacetiletý Menšík prohrál s Fritzem druhý ze tří vzájemných zápasů a nenavázal proti němu na letošní vítězství z turnaje v Miami. Fritz, který ve čtvrtek chyběl při slavnostním losování kvůli zdravotním potížím, vyhrál duel za hodinu a 41 minut. Menšíkovi vzal pětkrát podání, zaznamenal také devět es.

Oba tenisté zahájili utkání ztracenými servisy. Druhá polovina ale vyšla lépe Fritzovi, který získal v sedmé hře další brejk a utekl poté do vedení 5:3. Ačkoliv Menšík v devátém gamu odvrátil na podání čtyři setboly, Američan si vzápětí vypracoval při servisu další tři možnosti a hned tu první využil.

Také na začátku druhé sady přišel Menšík o podání. Když ho navíc český hráč ztratil i v páté hře, Fritz si vypracoval náskok 5:1. V osmém gamu sice Menšík odvrátil na returnu tři mečboly po sobě, vzápětí ale nedotáhl na servisu vedení 40:0. Fritz dostal čtvrtou možnost na ukončení zápasu a tu už proměnil.

Utkání 2. kola kvalifikace tenisového Davisova poháru v Delray Beach (USA):

USA - Česko 1:1 po prvním dnu

Tiafoe - Lehečka 3:6, 2:6, Fritz - Menšík 6:4, 6:3.

