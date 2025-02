Variant máme na čtyřhru hodně, těšilo po postupu v Davis Cupu Macháče. Za nového kapitána je rád

„Těch variací debla bylo tolik, že jsme mohli hrát kdokoliv,“ naráží Jakub Menšík na fakt, že Češi zkrátka debla umí. A je tak jedno, kdo nakonec na kurt nastoupí. Dvojice Menšík - Macháč na dvorci dominovala a zvítězila na necelou hodinu 6:3 a 6:1.

„Jsem rád, že jsme to s Tomášem takto zvládli. Pro nás to byla premiéra, Korejci nebyli vůbec jednoduchými soupeři, i když výsledek zní krutě,“ vyprávěl po utkání Jakub Menšík.

Po boku Tomáše Macháče si zahrál první soutěžní zápas v kariéře, ale na výkonu české dvojice to vůbec nebylo znát.

„S Kubou se mi hrálo opravdu dobře a budeme pokračovat v Acapulcu. Variant máme na čtyřhru hodně, což je dobré pro kapitána,“ věří Macháč.

Oním kapitánem je Tomáš Berdych, který si na lavičce českého týmu odbyl úspěšnou premiéru.

Někdejší světová čtyřka a dvojnásobný daviscupový šampion může svým svěřencům poskytovat cenné rady, což se potvrdilo hned při první příležitosti.

„On těch zápasů na Davis Cupu, na Tour odehrál bambilion a byl hodně úspěšný. Každou jeho radu si beru k srdci a myslím, že může týmu stoprocentně pomoci. Je velká šance na to, nevím kdy, ale ta trofej tam jednou bude. Jeho rady nám určitě pomohou, protože on tam stál, momenty si odehrál, stresy si zažil. Jsem strašně rád, že ho máme v týmu,“ netají se vysokými ambicemi Tomáš Macháč. Česko se v další fázi Davis cupu představí ve Spojených státech.

