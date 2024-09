Jako týmová jednička si nepřipadám, říká Macháč před úvodnímu zápasy Davis Cupu. Na hvězdy se těší

České tenisty čekají na úvod finálové skupiny Davis Cupu ve Valencii domácí Španělé i s hvězdným Carlosem Alcarazem. Hned ve čtvrtek se pak Češi utkají s Austrálií a v sobotu s Francií. Do listopadového play-off postoupí nejlepší dva týmy. Český celek povede nový hráč číslo jedna - Tomáš Macháč, který zatím prožívá nejlepší sportovní rok kariéry, ale s tím také souvisí i některé starosti. Valencie (Španělsko) 14:05 11. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Macháč | Zdroj: Profimedia

„No, bohužel takové věci budou přicházet, takže toho budu zapomínat, čím dál tím víc,“ vyprávěl Macháč.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká před daviscupovým utkáním se Španělskem Tomáš Macháč

Na slavnostní večeři ve Valencii se barva obleku Tomáše Macháče liší ve srovnání s dalšími členy týmu. A důvod byl prostý, 35. tenista světového žebříčku ten svůj zapomněl doma. A tak si musel v dějišti finálové skupiny pořídit náhradní.

„Nebylo to vůbec příjemné, když jsem to zjistil. Myslím ale, že velká změna nastala po zlaté medaili, tam toho přibylo fakt hodně,“ přiznává Tomáš Macháč, že toho teď měl hodně i mimo kurt, a souvisí to ještě se zlatou olympijskou medailí, kterou vybojoval s Kateřinou Siniakovou uprostřed léta ve smíšené čtyřhře v Paříži.

Protože odtud pospíchal na další turnaje do zámoří, některé povinnosti si plnil až teď, i když se kvůli nachlazení necítil úplně ideálně.

„Bohužel jsem byl u toho nemocný, což nebylo úplně příjemné, ale jsem rád, že jsem to zvládl. Odehrál jsem tady dva dny za sebou dva tréninky, takže v tomto směru to bylo nad očekávání. Jak slyšíte na hlase, ještě to není úplně ideální,“ vysvětluje Macháč.

Týmová jednička

Ani teď ve Valencii se ještě Tomáš Macháč necítil stoprocentně fit, ale v národním týmu vždycky předváděl nejlepší výkony, často i proti žebříčkově mnohem lepším nebo zkušenějším tenistům.

A tak teď věří, že to bude platit i ve Valencii, kde bude nově plnit roli týmové jedničky. A bude se tak utkávat s těmi nejkvalitnějšími soupeři.

„Proti Carlosi Alcarazovi, Ugo Humbertovi nebo Alexeiovi Popyrinovi. To jsou skvělí hráči. Ale jako týmová jednička si nepřipadám. Nevnímám to tak,“ narážel Tomáš Macháč na týmové jedničky Španělska, Austrálie a Francie, se kterými by se mohl tento týden postupně utkávat.

Ze všeho nejdříve ale bude fandit české dvojce Jiřímu Lehečkovi, který duel proti domácímu celku v 16 hodin zahájí.

Až potom se představí Macháč proti hvězdnému Alcarzaovi a na závěr středečního programu se ještě utkají deblové páry obou výběrů.