Hala je pro mě asi nejoblíbenější, pochvaloval si debutant Menšík postup do čtvrtfinále Davis Cupu

Jakub Menšík se při své premiéře v daviscupové dvouhře na kurtu nezdržel ani hodinu a Dušana Lajoviče vyprovodil z kurtu po setech 6:3 a 6:2.

„Cítím se skvěle, je to samozřejmě dobrý pocit hned při své premiéře v Davis Cupu takto zvítězit. Nebyl to asi úplně jeho den, rozhodil jsem ho tím, jak jsem dobře servíroval a returnoval. A to bylo rozhodující,“ pochvaloval si své vystoupení Menšík, kterému v duelu prý pomohly podmínky v hale.

„Určitě tomu pomáhá povrch a optické vnímání, protože je to hala a ta je pro mě asi nejoblíbenější. Strávil jsem v ní asi nejvíce času a ten povrch tady je taky obrovský svišťák.“

Pochvala i od soupeře

Na Menšíka pak navázal Jiří Lehečka, který získal v singlu druhý bod a pak svého mladšího reprezentačního kolegu chválil.

„Kuba zahrál výborný zápas, zasloužil si to. Nebylo to tak, že by Lajovič netrefil úder, ale bylo to tím, že Kuba předvedl světový tenis a ukázal, že výkonnost na to, aby hrál s nejlepšími hráči, má,“ vyzdvihl Lehečka.

Pochvalně se o talentovaném tenistovi opět zmínil i Novak Djoković, který nastoupil proti Česku do závěrečné čtyřhry. Po boku Nikoly Čačiče ale podlehl dvojici Tomáš Macháč – Adam Pavlásek 3:10 v supertiebreaku, který se hrál místo třetího setu.