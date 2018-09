Davis Cup příští sezonu změní 120 let stará pravidla. Češi v něm budou bojovat o postup zpět mezi elitu

Se „starým“ Davis Cupem se rozloučili výhrou v Maďarsku a teď jsou zvědaví, co jim přinese ten „nový“ se závěrečným turnajem na konci sezóny. Čeští tenisté mají v reformované soutěži zatím jen pár jistot, třeba že budou příští rok v kvalifikaci mezi nasazenými týmy. A právě o to teď v utkání v Budapešti hlavně bojovali. Budapešť 16:26 17. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Veselý (na snímku z 5. června 2018) srovnal stav barážového utkání proti Maďarsku na 2:2 | Zdroj: ČTK

„O to jsme tady hráli, protože jet sem s tím, že o nic nehrajeme, tak by bylo špatně. Chtěli jsme vyhrát a budeme bojovat o to, abychom se dostali mezi nejlepších šestnáct týmů na světě,“ říkal pro Radiožurnál kapitán Jaroslav Navrátil.

Nejlepších šestnáct týmů světa doplní ještě další dva celky na pozvání pořadatelů. Takže jich bude osmnáct na závěrečném turnaji, na který by se Češi rádi dostali. Svého soupeře pro kvalifikační kolo poznají příští středu, ale některé věci vědí už teď. Třeba, že budou bojovat o vyšší odměny, než na které dosáhli před lety, když celý Davis Cup vyhráli.

„Když jsme Davis Cup vyhráli, tak jsme tuším dostali 580 tisíc pro celý tým. Teď jsou i v prvním kole zajímavé a slušné peníze, ke kterým se na turnajích při vší úctě nedostanou. Já myslím, že by si to zasloužili.“

Jenom za postup do hlavního turnaje dostanou podle webu tennisworldusa.org týmy 600 tisíc amerických dolarů, půlku této částky pak ještě tenisové federace z jednotlivých zemí, které se kvalifikují. V přepočtu jsou to částky přesahující 13 a 6 a půl milionů korun. Další odměny si mohou hráči i národní svazy vydělat tím, jak budou v závěrečném turnaji hraném na jenom místě postupovat.

„Uvidíme, myslím, že pro hráče, kteří jsou v pořadí od 50. místa dál, to určitě finančně zajímavé bude. Termínově to ale nevyhovuje vůbec nikomu. Hráčům vůbec ne, protože kdyby měli končit sezonu 28. listopadu, tak už nebudou mít vůbec žádné volno,“ myslí si český tenista Jiří Veselý.

I proto budou nejlepší hráči i organizátoři zřejmě hledat pro další ročníky vhodnější termín, což v nabitém kalendáři nebude snadné.

Už teď je ale jisté, že čeští tenisté mají motivaci dál Davis Cup hrát, i když upřednostňovali původní model se střídáním domácích a venkovních zápasů mezi dvěma zeměmi.

„Zájem hrát určitě mám, chceme se dostat do té jednotýdenní skupiny,“ říká Lukáš Rosol ve 33 letech klíčový muž sestavy kapitána Jaroslava Navrátila

I ten má zájem u týmu pokračovat, i když ví, že zlatou éru s Tomášem Berdychem a Radkem Štěpánkem vystřídaly mnohem skromnější časy.

„Tahle garnitura kluků, kteří jsou tady, dělají, co umí. Nejsou to hráči první světové desítky, ale kolektiv je to vynikající,“ řekl kapitán Jaroslav Navrátil.