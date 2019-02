Davis Cup: Kapitán zkoušel přemluvit Berdycha, v novém formátu se hraje o velké prémie

Čeští tenisté budou v Ostravě bojovat o postup do závěrečného turnaje Davisova poháru. V úvodní dvouhře se utkají Jiří Veselý a dvojka Nizozemců Griekspoor, po nich si zahrají Lukáš Rosol a nejzkušenější hráč soupeře Robin Haase. Duel je oproti minulosti rozložený do dvou dnů, jeho vítěz postoupí rovnou na závěrečný šampionát, který v listopadu hostí Madrid. Ostrava 11:15 1. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitán daviscupového týmu Jaroslav Navrátil | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Samozřejmě je obrovská motivace dostat se na takový ‚šampionát‘,“ přiznal Jiří Veselý a Lukáš Rosol zalitoval, že už tým nemá Tomáše Berdycha, se kterým byl cíl dosažitelnější:

„Teoreticky by to pro nás všechny mohlo být snazší. Myslím, že kromě prvních pěti hráčů by tam chtěl hrát každý,“ řekla týmová dvojka před zápasem s Nizozemskem.

Tomáš Berdych se reprezentace už před časem vzdal, při jeho úspěšném návratu na kurty po zranění zad ho ale Jaroslav Navrátil zkoušel během letošního Australian Open oslovit.

„Porazil i Haaseho, tak jsem mu psal SMSku, jestli by si to vítězství nechtěl zopakovat. Velice slušně mi napsal, že už se před třemi lety rozhodl, že už hrát nebude a přeje nám hodně štěstí, hlavně klukům,“ přiznal Jaroslav Navrátil.

„Rozhodnutí respektuji. Pro český tenis toho udělal opravdu moc a tahle generace se musí poprat bez Berdycha a bez Štěpánka,“ připomněl kapitán to, že už se Tomáš Berdych s reprezentací už před časem rozloučil, podobně jako Radek Štěpánek.

O závěrečný turnaj v „novém“ Davis Cupu musí bojovat ti, kteří tým zkoušeli táhnout v několika posledních zápasech. Jiří Veselý, Lukáš Rosol, Adam Pavlásek a s nimi úplní nováčci Jiří Lehečka a Tomáš Macháč.

„I když nejsou v Davis Cupu žádné body a termín není ideální, přidalo se tam strašně moc peněz. Když jsme vyhráli celý Davis cup, bylo tam 670 tisíc dolarů pro celý tým. Teď je za účast v na finálovém turnaji 600 tisíc dolarů. Pro hráče v mém týmu jsou to obrovské peníze, hrají o dost,“ připomíná i významnou finanční motivaci kapitán Jaroslav Navrátil.

Dva vítězné sety, dva dny

Páteční program se dvěma dvouhrami začíná v patnáct hodin, v sobotu v jednu startuje blok se čtyřhrou a dvěma závěrečnými singly. Vstupenky na utkání jsou stále ještě v prodeji.

Zápasy elitní světové skupiny se oproti minulosti hrají už jenom na dva vítězné sety a zkrácení platí pro celý daviscupový víkend.

Oproti minulosti je program rozložený jen do dvou dní, Češi už si tento model vyzkoušeli loni při utkání nižší skupiny proti Izraeli, v pátek tenisté odehrají dvě dvouhry, v sobotu čtyřhru a zbylé dva singly. Stejné zůstává, že postupuje tým, který získá 3 výhry.