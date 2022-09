Házení na čáru i šachy. Tenisté si přípravu na Davis Cup zpestřují soutěžemi a sázkami

„Jdeme na trénink a ještě předtím si třeba hodíme na čáru, takže úplně vypneme hlavu. Pak odtrénujeme v dobré náladě, v dobrém rozpoložení, jedeme super trénink a na konci si zase hodíme,“ vysvětluje týmová dvojka Tomáš Macháč tradiční hru, ve které se hráči snaží dokutálet tenisový balonek přesně na jednu z čar na dvorci.

Tuto soutěž pak doprovází i drobné sázky. Mimo kurt si pak čeští tenisté třeba střihnou, podobně jako kdysi hokejisté v Naganu, partii šachů.

„Začali jsme s trenérem, kdy jsme hráli na turnajích proti sobě. Tak to začalo. Podle mě nás Veselka viděl, že to hrajeme, tak se k nám připojil. A pak to Jirka přinesl do Davis Cupu a v Insbrucku se to hrálo furt,“ řekl Macháč. Doplňme, že zmíněný Veselka je momentálně zraněný tenista Jiří Veselý.

Uvolněnou atmosféru během týdne před davicsupovýmn duelem kvituje i česká jednička Jiří Lehečka.

„Tak stoprocentně, je to něco jiného. Myslím, že pokaždé mít dvakrát ročně takové zpestření je pro všechny i pro realizační tým - vypadnout z toho denního stereotypu - fajn. Je to součást života a myslím si, že Davis Cup je jedna z věcí, kterou mám blízko k srdci. A každý rok, když mám šanci hrát, tak se strašně rád vracím, strašně rád se do toho týmu nějakým způsobem nazpátek integruju. Největší rozdíl je v tom, že tady máme, co se všeho týče, dokonalý servis,“ popsal.

JIří Lehečka nastoupí dnes proti Danielu Cukiermanovi, pak Tomáš Macháč vyzve Edana Leshema. O obou zápasech uslyšíte v reportážních vstupech na Radiožurnálu.