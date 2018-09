Tenisté jsou v Maďarsku blízko porážce. ‚Budeme ale makat až do konce,‘ slibují čeští hráči

Až příliš senzací provází daviscupovou baráž v Budapešti a pokaždé je to na účet českých tenistů. Ti teď po ztraceném deblovém utkání prohrávají s Maďary 1:2 na zápasy. Domácím přitom scházejí dva nejlepší hráči a o body se zatím starají tenisté z páté a další stovky singlového světového žebříčku. Budapešť 6:56 16. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dvojka českého daviscupového týmu Lukáš Rosol | Foto: ČTK/AP

Čeští tenisté po prohře smutně odcházeli z kurtu, zatímco domácí hráči si užívají euforii, kterou tady způsobili. V Budapešti se totiž zrodila druhá senzace na český účet.

Další pětisetový boj. Maďaři porazili ve čtyřhře český pár Rosol Jebavý a v baráži Davis Cupu vedou 2:1 Číst článek

„Tlak je, tlak bude. To je jasné a nedá se tomu vyhnout. Teď jsme se do toho zamotali tím, jak jsme prohráli první zápas a teď i debl. Takže tlak na nás je a musíme se s tím nějak srovnat. Půjdeme se s tím poprat, budeme makat až do konce,“ prohlásil Lukáš Rosol.

„Je to nepříjemné, protože to vypadalo, že zvládneme zápas dovést do vítězného konce. Postupně nám to utíkalo,“ popisuje jeho deblový parťák Roman Jebavý.

Čeští tenisté byli jasnými favority, sice spolu čtyřhru nehrají, ale na jejich straně byly nesrovnatelně větší zkušenosti z významnějších turnajů i týmových soutěží. Součet páru Borsos - Nagy ve světovém žebříčku deblistů je 702.

„Oba se dostali do euforie a hráli tenis, co normálně nehrají. Konec odehráli suprově,“ přiznal kvality soupeřů Jebavý.

Pravděpodobně Jiří Veselý a Lukáš Rosol, kteří hráli v pátečních singlech, se teď budou snažit v nedělních dvouhrách zabránit třetí senzaci. Ta už by znamenala celkovou porážku českých tenistů v Maďarsku.