Nejdražší večeře, zima v hale a rozbitá sprcha. Menšík nemá před debutem v Davis Cupu nouzi o zážitky

Čeští tenisté se v Portugalsku chystají na kvalifikaci o postup do finále Davis Cupu. S domácím výběrem se utkají v sobotu a neděli. Vůbec poprvé je v týmu sedmnáctiletý Jakub Menšík, který jako nováček podle tradice musel ostatním zaplatit večeři. Maia (Portugalsko) 14:51 1. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Menšík při tréninku v Portugalsku | Foto: Pavel Lebeda | Zdroj: ČTK

„Platil jsem 470 eur. Byly kolem toho i nějaké sázky. Na euro přesně to tipl náš masér. Oproti nějakým jiným zemím, které jsou dražší, jsem to docela vyhrál.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Jakuba Menšíka před debutem v Davis Cupu

Čtrnáctičlenný český tým vzal Jakub Menšík v Portugalsku do pizzerie a účtem v přepočtu vyšším než 11 tisíc korun jejímu personálu určitě udělal radost. Podle rodáka z Prostějova si společnou večeři nejvíc užil daviscupový spoluhráč Tomáš Macháč.

„Využil toho nejvíc. Měl dva předkrmy, carpaccio a caprese. Potom polévku, půlku pizzy a lasagne. Zakončil to tiramisu, takže se rozšoupl úplně nejvíc,“ popsal loňský finalista juniorského Australian Open Jakub Menšík.

Český tým na Pyrenejském poloostrově stále trápí zima. Ranní teploty se v Portugalsku pohybují kolem 4 stupňů Celsia a o moc příznivěji není ani v hale, kde se o víkendu bude hrát.

„Podmínky jsou tady náročné. Já jsem přiletěl z teplých krajin, kde bylo 35 stupňů a tady mám na sobě bundu. Teplotní rozdíl je opravdu veliký,“ přiznal Jakub Menšík, který při své daviscupové premiéře rozhodně nemá nouzi o netradiční zážitky. Kromě asi nejdražší večeře v životě nebo trénincích v teplých bundách může talentovaný tenista vzpomínat i na kuriózní situaci ve sprše.

„Chtěl jsem se osprchovat, tak jsem si pustil vodu a najednou upadl kohoutek a nešlo to vypnout. Snažil jsem se to různě nandávat a vypnout a nakonec se to povedlo asi po 20 minutách. Nějaké hektolitry vody jsem tady vypotřeboval,“ dodal Jakub Menšík.

Daviscupové utkání českých tenistů s domácími Portugalci o postup do finálového turnaje se bude hrát o víkendu 4. a 5. února.