Vše v jednom týdnu a účast 18 týmů. Mezinárodní tenisová federace chce změnit Davis Cup

Už dlouhá léta volají tenisté po změně formátu nejstarší tenisové týmové soutěže. V současné době zabírají utkání Davis Cupu celkem čtyři víkendy v roce. V únoru první kolo, v dubnu následné čtvrtfinále. Zářijový víkend je vyhrazen pro semifinálové boje a baráže. Finále se pak odehrává v listopadu po konci Turnaje mistrů.

Mezinárodní tenisová federace teď představila nový formát soutěže za podpory investiční skupiny Kosmos. Ta patří španělskému fotbalistovi Gerardu Piqému. Plán počítá s tím, že firma do nové podoby investuje přes tři miliardy dolarů za 25 let.

Peněžní obnos od Kosmosu by měl být určen ke zvýšení peněžních odměn pro hráče a pak také pro projekty k dalšímu rozvoji tenisu.

„Naše vize je vytvořit hlavní finále sezóny, které by bylo festivalem tenisu a zábavy. Nejlepší světový hráči by zde pak reprezentovali své země a rozhodlo by se o vítězi Davis Cupu,“ uvedl na oficiálním webu prezident ITF David Haggerty.

Zatím je vše spíše ve fázi příprav, protože novou podobu Davis Cupu bude muset schválit výroční valná hromada ITF, která se sejde v srpnu v Orlandu. Pro schválení budou nutné dvě třetiny hlasů.

„Myslím si, že to nemůže projít. Je to věc, která je hodně špatná. Jestli vnímáte názory hráček a hráčů, tak tam to hledisko hrát doma, je pro mě pro jejich získávání pro start velice silné, protože tým startovným nenahradíte,“ řekl novinářům na tiskové konferenci ředitel České sportovní Miroslav Černošek.

K novému formátu se vyjádřil i kapitán belgického týmu Gijs Kooken. Podle něj by nový formát „zabil ducha celé soutěže“.

„Atmosféra Davis Cupu je něco unikátního. ITF se soustředí jenom na to mít větší akci. Obáváme se, že právě formát domácích a venkovních utkání vytváří velkou hodnotu Davis Cupu,“ uvedl pro agenturu Reuters Kooken.