S Davis Cupem se loučí i čeští fanoušci, podle nich se starý model soutěže může vrátit

Čeští tenisté hrají v daviscupové baráži v Budapešti s domácím Maďarskem nerozhodně 1:1. V utkání už nejde o postup ani o záchranu, po schválených reformách týmové soutěže je zápas důležitý jen pro nasazení do kvalifikace v příštím ročníku. I tak na něj ale vyrazila tradiční skupina českých fanoušků. Budapešť 11:20 15. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští fanoušci | Zdroj: Reuters

Oldřich Lošťák je z Prostějova, patří k hlavní skupince fanoušků, která jezdí na daviscupové zápasy pravidelně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čeští tenisoví fanoušci věří, že se jednou Davis Cup vrátí ke své původní podobě

„V Barceloně jsme byli, taky v Srbsku. Pěkné zájezdy to jsou,“ říká pro Radiožurnál jeden z bubeníků většinou tak třiceti, čtyřiceti členné skupiny.

Ta teď do svého seznamu přidává i výjezd do Budapešti, kde je antukový kurt vybudovaný na parkovišti obchodního domu a nábytek stlučený z palet v okolí dvorce.

Jde o poslední zážitek v tradičním formátu soutěže, protože Davis Cup po skoro sto dvaceti letech změní herní systém. Ale čeští fanoušci to prý jako rozlučku neberou. Tenisty podpoří příští rok v jednokolové kvalifikaci. A třeba ještě později.

Česko - Maďarsko 1:1. Rosol v baráži Davis Cupu smetl Valkusze 3:0 a napravil překvapivou prohru Veselého Číst článek

„Je nám to líto, ale třeba se stane, že agentuře a Piquému dojdou peníze a bude to zase zpátky, protože sto let se nedá jen tak zahodit,“ doufá fanoušek Oldřich, že se neujme nový model podporovaný skupinou Cosmos fotbalisty Piqueho.

„Může se to vrátit, protože to budou hrát druhořadí a úroveň klesne. Nebude o to zájem,“ dodává jeden z nejvěrnějších fanoušků.

Nový model soutěže bude zakončen turnajem pro osmnáct nejlepších týmů na jednom místě. Ten původní a tradiční spočíval v play-off soupeření se střídáním domácích a venkovních zápasů mezi dvěma zeměmi.