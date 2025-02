Macháč s Menšíkem zdolali Koreu i ve čtyřhře. Čeští tenisté se o finále Davis Cupu utkají s Američany

V dalším kole se Češi utkají s týmem USA, který porazil Tchaj-wan 4:0 na zápasy. Zápas se uskuteční v září ve Spojených státech amerických. Sobotní program v Ostravě bude pokračovat ještě jednou dvouhrou. Do ní by měl nastoupit místo Jiřího Lehečky debutující Maxim Mrva.

Čeští reprezentanti postoupili z kvalifikace Davis Cupu potřetí za sebou, vloni porazili ve Vendryni Izrael, o rok dříve uspěli v Portugalsku.

K triumfu nad Jižní Koreou vykročili již v pátek, kdy Lehečka porazil Gerarda Campanu Leeho 6:3, 6:3 a Macháč poté zvítězil nad Kwon Sun-uem 6:2, 6:2.

One set away from qualification!



Czechia take the first set against Korea Rep 6-3 to move one step closer to the next round 🇨🇿#DavisCup pic.twitter.com/28PGpdWB0c