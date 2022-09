Nosková má plakát Sereny stále v pokoji. ,Bylo to neskutečné,‘ žasla nad atmosférou česká tenistka

Nebývá obvyklé, aby na první kolo ženské čtyřhry na grandslamu přišlo do hlediště 23 tisíc diváků. Jenže právě to se teď na tenisovém US Open v New Yorku stalo. Hlavními hvězdami byly domácí sestry Serena a Venus Williamsovy, které ovšem nestačily na nadšeně hrající české deblistky, Lucii Hradeckou a teprve sedmnáctiletou Lindu Noskovou. New York 8:36 2. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sestry Serena a Venus Williamsovy si podávají ruce s českými tenistkami Lucií Hradeckou a Lindou Noskovou | Zdroj: Reuters

Sedmnáctiletá Linda Nosková porazila svůj velký vzor v zápase úvodního kola čtyřhry na US Open v New Yorku, před třiadvacetitisícovou návštěvou. Pomáhala jí v tom zkušená Lucie Hradecká a na druhé straně kurtu byla ještě Venus Williamsová.

„Sice jsem si ho přestěhovala už někam jinam, ale stejně když se tam vrátím, tak je to první věc, kterou vidím, když vejdu do pokoje,“ usmívá se Linda Nosková.

Pro Lindu Noskovou je Serena Williamsová velkým vzorem. Plakát má už několik let doma nad postelí, ale teď si s ní mohla podat ruku u sítě. A ještě k tomu po vítězném zápase. Česká dvojice zvítězila 7:6 a 6:2.

S trochou nadsázky by se dalo říct, že největší komplikace postihla sedmnáctiletou Lindu Noskovou hned po příchodu, když musela kvůli nepovolené reklamě na zádech zpátky do šatny.

Alespoň už měla vyzkoušené, jaké to je, stoupnout si na kurt před hučící ochozy největšího grandslamového stadionu.

„Jak jsem šla zpátky, tak to byl už lepší pocit, ale nestěžuji si. Bylo to neskutečné být na tak velkém kurtu,“ dodala Nosková.

Neskutečná atmosféra

Drtivá většina z třiadvacetitisícové návštěvy držela palce domácím hvězdám, takže zatímco body slavného domácího páru provázelo ohromné nadšení, po vítězných českých míčcích převažoval tichý úžas nebo skoro úplný klid.

„Bylo slyšet i pár českých fanoušků, že se to snažili překřičet. Lepší než hrát před prázdnými tribunami a je jedno, jestli fandí vám, nebo soupeřkám, ale mě to vždy pomůže být v zápase a soustředit se víc na sebe,“ usmívala se Lucie Hradecká, která ve své bohaté deblové kariéře nezažila turnaj, na kterém by měla nejvíc diváků hned v prvním kole deblu.

A právě to se jí teď zřejmě přihodí, protože další zápasy nenasazeného českého páru už jen sotva pořadatelé umístí na centrální dvorec.

23 tisíc fanoušků v hledišti, další miliony u televize v hlavním vysílacím čase, to všechno jsou bonusy spojené se zápasem proti slavným tenisovým sestrám, které spolu hrály čtyřhru na grandslamu na divokou kartu a není vyloučeno, že naposledy.

„Neberu to tak, že to byl možná její poslední zápas. Pro mě je to poslední grandslam, takže jsem si to taky užila a kdyby to byl můj poslední debl tady v New Yorku, tak se přišlo podívat docela dost lidí. Co víc si nakonec přát,“ prozradila o své kariéře Lucie Hradecká.

S Lindou Noskovou si minimálně ještě jeden zápas na US Open zahraje, a krom toho je také přihlášená do smíšené čtyřhry.