Zdravotní situace Del Potra se lepší, bývalý tenista zvažuje návrat na kurt. Nevylučuje účast na US Open

Argentinec Juan Martin del Potro nevyloučil, že by se mohl vrátit k vrcholnému tenisu. Bývalá světová trojka a jeden z nejpopulárnějších tenistů na okruhu ATP oznámil, že by si rád zahrál na US Open. Čtyřiatřicetiletý tenista ukončil kariéru před rokem kvůli vleklým potížím s kolenem. Miami 17:12 27. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Juan Martin Del Potro | Zdroj: Profimedia

„Na fyzičce a kolenu pracuji každý den. Jak jsem řekl, nechám si to okno otevřené, minimálně do US Open. Je to pro mě nejspeciálnější turnaj. Ještě mám čas. Začnu trénovat, uvidím, jak noha a koleno zareagují a jestli to zvládnu, nebo ne,“ řekl Del Potro sportovnímu reportérovi Dannymu Michemu během Miami Open.

Se viene un mano a mano con Juan Martín Del Potro.

Se va a preparar para el #UsOpen pic.twitter.com/jbYsIYw1EZ — Danny Miche (@dannymiche) March 25, 2023

Na turnaj hrající se na pomezí srpna a září má čtyřiatřicetiletý Argentinec ty nejlepší vzpomínky. V roce 2009 si na něm totiž připsal svůj jediný grandslamový titul v kariéře, čímž přerušil tamní sérii Rogera Federera pěti vítězství v řadě.

Populární tenista přezdívaný „Delpo“ se dále celkem třikrát probojoval do semifinále na French Open a Wimbledonu, získal olympijské stříbro a bronz v singlu a v roce 2016 pomohl Argentině k triumfu v Davis Cupu.

Kariéru, kterou postihla zranění zápěstí a kolena, musel ukončit už loni v 33 letech. Jeho zdravotní trable ale nevyřešila ani čtvrtá operace kolena, jak přiznal minulý rok v rozhovoru pro La Nacion.

Nemohu si ani zaběhat, říká bývalý tenista Del Potro po zraněních. Život bez sportu nese těžce Číst článek

„Nemohu si zaběhat na běžícím páse, nemohu vyjít schody bez toho, aniž bych zažíval bolest. Nemohu delší dobu řídit auto bez toho, aniž bych zastavil a protáhl si nohy. To je drsná a smutná realita,“ popsal v září své problémy.

Nyní ale vypadá situace Del Potra pozitivněji a poprvé za dlouhou dobu zvažuje návrat k tréninku. V kariéře by tak mohl dostat ještě jednu šanci postavit se těm nejlepším. Na turnaji by vzhledem ke svému statusu zřejmě dostal od pořadatelů divokou kartu.

„Jediné, co mi v kariéře chybělo, bylo stát se světovou jedničkou. Byl to můj sen, na jehož splnění jsem vždy pracoval, ale vždy tam byli hráči jako Roger Federer, Rafael Nadal nebo Novak Djoković. Ale když se podívám to, kdo v té době bojoval o post světové jedničky, je vlastně úžasné, že to byli jen tito hráči, kteří mému snu stáli v cestě,“ říká bývalá světová čtyřka.