Nemohu si ani zaběhat, říká bývalý tenista Del Potro po zraněních. Život bez sportu nese těžce

Argentinec Juan Martin del Potro byl považován za jednoho z nejtalentovanějších tenistů světa. Bývalou světovou trojku ale pronásledovala častá zranění kolena, což vyústilo v předčasný konec kariéry ve třiatřiceti letech. Del Potro ale s bolestí bojuje nadále, jak řekl v nedávném rozhovoru pro La Nacion. Zároveň přiznal, že s koncem tenisové kariéry se psychicky těžce smiřuje.

„Měl všechny předpoklady k úspěchu. Jeho údery byly úžasné, byl velmi konzistentní a byl psychicky velice silný. Myslím, že jde o největšího smolaře v tenise,“ řekl o argentinském tenistovi Toni Nadal, bývalý kouč svého mladšího bratra Rafaela.

Právě Del Potro měl na sklonku předminulé dekády našlápnuto k tomu, aby narušil nadvládu takzvané top 4 mužského tenisu - Rogera Federera, Novaka Djokoviće, Rafaela Nadala a Andyho Murrayho.

Jeho kariérním vrcholem byl titul US Open z roku 2009, kdy přerušil tamní Federerovu sérii pěti vítězství v řadě. Na French Open a Wimbledonu se celkem třikrát probojoval do semifinále, získal olympijské stříbro a bronz v singlu a v roce 2016 pomohl Argentině k triumfu v Davis Cupu.

Během kariéry se ale hromadila zranění zápěstí a kolena, kvůli kterým se musel Del Potro vždy z tenisového světa vzdálit. Na začátku roku 2022 už po čtvrté operaci kolena ale další comeback vzdal. Od té doby se ale jeho zdravotní situace nezlepšila.

„Začal jsem ve Švýcarsku další novou léčbu, ale zatím nevnímám žádný pozitivní dopad. Představte si tu frustraci, když se po žádné operaci či léčbě nic nezlepšuje. To zažívám v posledních třech a půl letech,“ řekl pro La Nacion tenista s přezdívkou Delpo.

„Dnes mohu pouze chodit. Nemohu si zaběhat na běžícím páse, nemohu vyjít schody bez toho, aniž bych zažíval bolest. Nemohu delší dobu řídit auto bez toho, bez toho, aniž bych zastavil a protáhl si nohy. To je drsná a smutná realita,“ popsal své problémy.

Na své kariérní maximum ve světovém žebříčku ATP dosáhl v roce 2018, předtím než prohrál s Djokovićem ve finále US Open.

„Ještě nedávno jsem byl světovou trojkou a teď nemám nic. Psychicky nedokážu přijmout život bezu tenisu,“ přiznal hráč, který se s diváky rozloučil na domácím turnaji v Buenos Aires.

Del Potro dohrával svůj poslední zápas v slzách

Na rozdíl od hráčů, kteří se na to, až pověsí raketu na hřebík, připravovali delší dobu, má Del Potro problém zvyknout si svět po konci kariéry. Jeho jediným cílem bylo vždy vrátit se na kurty. Že už to po trvalých zdravotních trablích nebude možné, si uvědomil teprve letos.

„Když mluvím s dalšími sportovci, kteří už nejsou aktivní, říkají mi, že se na tuto situaci připravovali už během posledních dvou let své kariéry. Já tento plynulý přechod neměl. Nebyl jsem připravený. Od Buenos Aires jsem stále v procesu uvědomování si toho, co bych chtěl dělat dál,“ říká držitel celkem 22 titulů.

Stejně jako jeho soupeř a kamarád Federer se Del Potro zapsal do paměti fanoušků a dalších tenistů jako tenisový gentleman. Nyní to bohužel nevypadá ani na to, aby si se Švýcarem zahrál rekreačně. Podle překážek a bolesti, které „Delpo“ za svou kariéru už překonal, je ale jisté, že do svého boje dá všechno.