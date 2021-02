Djokovič si na Australian Open zhoršil zranění břišního svalu. Bude si muset dát pauzu

Zranění břišního svalu při tažení za 18. grandslamovým titulem se Novaku Djokovičovi podle nového vyšetření zhoršilo a vyžádá si pauzu. Jak dlouhá bude, čerstvě devítinásobný šampion Australian Open při pondělním pózování s trofejí na předměstí Melbourne v Brightonu neupřesnil. Melbourne 13:59 22. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novak Djokovič v pondělí pózoval s trofejí pro vítěze Australian Open na předměstí Melbourne v Brightonu | Foto: Loren Elliott | Zdroj: Reuters

„Dnešní nová magnetická rezonance ukázala, že se trhlina při zátěži zvětšila. Podle toho, co říkal doktor, to není nijak hrozné, ale budu si muset dát volno a nechat to zahojit,“ uvedl třiatřicetiletý srbský tenista.

Sval na pravé straně si poranil ve třetím kole již minulý pátek, přesto v neděli opět pozvedl v Areně Roda Lavera trofej. První hráč světového žebříčku porazil ve finále ruského protivníka Daniila Medveděva ve třech setech.

Djokovič avizoval, že zřejmě zredukuje svůj turnajový program. Zaměří se na grandslamy a pokusí se dohnat rekordmany Rafaela Nadala s Rogerem Federerem, kteří z nich mají o dva tituly více, tedy dvacet. Při plánování podle něj sehraje velkou roli také pandemie koronaviru a rodina.