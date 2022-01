Djokoviće může přijít přiznání k porušení karantény draho. Podle srbských právníků mu hrozí i vězení

Tenistovi Novaku Djokovićovi hrozí v Srbsku kvůli porušení izolace pokuta, nebo dokonce vězení, tvrdí tamní právníci. Nejpravděpodobnější je ale podle nich varianta obecně prospěšných prací. Srbská premiérka Ana Brnabičová uvedla, že sportovcovo chování se jeví jako „zjevné porušení“ pravidel. Upozornil na to list The Guardian. Djoković ve středu přiznal, že se po pozitivním testu na koronavirus zúčastnil rozhovoru pro deník L'Équipe. Bělehrad 6:49 13. 1. 2022 (Aktualizováno: 7:06 13. 1. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistovi Novaku Djokovićovi hrozí v Srbsku kvůli porušení izolace pokuta, nebo dokonce vězení, tvrdí tamní právníci | Foto: Asanka Brendon Ratnayake | Zdroj: Reuters

Čtyřiatřicetiletý tenista Djoković není očkovaný proti covidu-19. Výjimku na cestu na Australian Open dostal na základě prodělaného onemocnění. Australská vláda zvažuje odejmutí jeho víza a deportaci světové jedničky.

Djoković přiznal, že po pozitivním testu na covid šel na rozhovor. Při focení si sundal i roušku Číst článek

Právníci v Srbsku řekli, že porušení přísných pravidel izolace v zemi je trestným činem podle článku 248 trestního zákoníku a hrozí za něj pokuta nebo trest odnětí svobody až na tři roky.

Djoković jako významná veřejná osobnost by v případě uznání viny mohl dostat exemplární trest. Podle právníků by však měl mít možnost vyjednat si příkaz obecně prospěšných prací.

V počátečních fázích pandemie bylo několik Srbů, kteří měli pozitivní test, odsouzeno k trestu odnětí svobody až na tři roky za to, že nesplnili povinnou dvoutýdenní izolaci. Aktuálnější tresty bývají zpravidla pokuty přibližně 150 000 dinárů (přes 31 000 Kč), připomněl The Guardian.

Podle Brnabičové by měl Djoković vysvětlit to, co označila za „šedou zónu“. „Pokud jste pozitivní, musíte se izolovat,“ řekla srbská premiérka zpravodajskému serveru BBC a dodala, že pokud hráč porušil pravidla, bude se muset poradit s „příslušnými orgány“.

Brnabičová dále uvedla, že neví jistě, „kdy vlastně výsledky dostal“. Řekla, že nesouhlasí s jeho odmítavým postojem k očkování. Djokovič je „jedním z velkých srbských šampionů“, dodala s tím, že doufá, že bude moci na turnaji hrát. První grandslam sezony začíná v pondělí.

Pochybnosti o testu

Server německého magazínu Spiegel ve středu upozornil, že pozitivní test na koronavirus, který umožnil srbskému sportovci přicestovat do Austrálie, může být zmanipulovaný. Při kontrole daného QR kódu se redaktorům nejprve test ukázal jako negativní. Navíc existuje podezření, že test není ze 16. prosince, jak tvrdí Djoković, ale o deset dnů novější.

Dvacetinásobný grandslamový vítěz, který je odpůrcem vakcinace, sice dostal výjimku z povinného očkování pro účast na Australian Open, úřady mu však vízum zamítly.

Kauza Djoković podle ATP ‚škodí na všech frontách‘. Ze stovky nejlepších tenistů je naočkováno 97 Číst článek

Djoković díky procesnímu pochybení imigračních úředníků rozhodnutí zvrátil u soudu a byl do země vpuštěn. Stále mu však hrozí vyhoštění, které může nařídit australský ministr pro imigraci Alex Hawke.

Australský vicepremiér Barnaby Joyce prohlásil, že většina Australanů nesouhlasí s tím, aby srbský tenista na turnaji hrál.

„Většina z nás si myslela, že když pan Djoković nebyl dvakrát očkován, bude požádán, aby odjel,“ řekl Joyce ve čtvrtek televizi Nine Network. „Nu, to byl náš názor, ale nebyl to názor soudu,“ rozvedl.

„Drtivé většině Australanů (...) se nelíbí myšlenka, že někdo druhý, ať už je to tenista, španělský král nebo anglická královna, sem může dorazit a mít jiná pravidla, než s jakými se musí vypořádat všichni ostatní,“ dodal.

Soupeřem Kecmanović

Djoković by se měl v úvodním kole Australian Open utkat s krajanem Miomirem Kecmanovićem, stále ale není jisté, zda bude první grandslam sezony v Melbourne hrát. Ministr pro imigraci Alex Hawke dosud nerozhodl, jestli obhájci titulu ponechá vízum, které první hráč světa získal na základě výjimky z povinného očkování.

Čtvrteční los Australian Open byl o hodinu a čtvrt odložen. Organizátoři turnaje to zdůvodnili nejistotou ohledně toho, zda vláda podruhé nezruší Djokovićovi vízum. Nakonec se ale losování uskutečnilo. Zatím jediný český zástupce v mužské dvouhře Jiří Veselý má za soupeře v 1. kole na divokou kartu startujícího Stefana Kozlova z USA.