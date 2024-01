Djoković končí na Australian Open, v semifinále ho vyřadil Sinner. ‚Naprosto mě přehrál,‘ řekl Srb

Šestatřicetiletý Djoković prohrál v Melbourne po 33 zápasech, sérii výher držel od roku 2019. Od jeho poslední porážky v osmifinále 2018 s Korejcem Čong Hjonem uplynulo 2195 dní.

Před dvěma lety se turnaje neúčastnil, neboť přicestoval do Austrálie bez povinné vakcinace proti covidu-19, vloni se ale znovu vrátil na trůn. Nyní mohl získat 25. grandslamový titul, kterým by se osamostatnil v čele historického žebříčku před Australankou Margaret Courtovou.

Bravo, @DjokerNole 👏👏👏 33 consecutive wins at the AO. 10x champion. One of a kind. Congratulations on an outstanding tournament and Aussie summer 💙 pic.twitter.com/e3fhnw3bSD

Čtvrtý hráč světa Sinner se stal prvním italským finalistou dvouhry na Australian Open. Potvrdil, že se mu poslední dobou proti Djokovićovi daří. V utkání nenabídl Srbovi jediný brejkbol a porazil ho potřetí z uplynulých čtyř zápasů.

„Na tohle utkání jsem se těšil, protože je vždy skvělé mít proti sobě takového hráče, od kterého se můžete učit. Prohrál jsem s ním vloni v semifinále Wimbledonu a hodně se toho naučil. Všechno je to proces,“ řekl Sinner na kurtu.

Sinner je také prvním Italem, který od založení žebříčku ATP v roce 1973 porazil na Grand Slamu světovou jedničku. Ve 22 letech a 163 dnech je rovněž nejmladším finalistou mužské dvouhry na Australian Open od roku 2008, kdy jím byl právě Djoković.

Sinner od začátku držel vývoj zápasu ve svých rukou. V prvním setu se ujal vedení 3:0, opíral se o stoprocentní servis a ke konci Djokoviće obral o podání ještě jednou. Úvodní sadu vyhrál za 36 minut.

Jannik Sinner turned the most anticipated matchup of the 2024 @AustralianOpen into his own personal showcase in a dominant win against 10-time champion Novak Djokovic.



