‚Budu čekat na další příležitost.‘ Djokovič nebude startovat na US Open, není očkovaný proti koronaviru

Srbský tenista Novak Djokovič nebude kvůli chybějícímu očkování proti koronaviru startovat na nadcházejícím US Open, kde chtěl útočit na 22. grandslamový titul. Někdejší světová jednička to uvedla na twitteru. New York 17:43 25. srpna 2022

„Bohužel nebudu moci tentokrát přicestovat do NY na US Open,“ napsal hvězdný Srb na sociální síti. „Hodně štěstí ostatním hráčům. Já se budu udržovat ve formě a pozitivní náladě a budu čekat na další příležitost, až budu moci zase hrát,“ dodal trojnásobný vítěz newyorského grandslamu z let 2011, 2015 a 2018.

Pětatřicetiletý Djokovič už letos kvůli odmítaní vakcíny proti covidu-19 přišel o start na úvodním grandslamu sezony v Austrálii. Naposledy hrál ve Wimbledonu, kde získal 21. grandslamovou trofej. Žádného z přípravných turnajů na amerických betonech se nezúčastnil, protože ke vstupu do USA je potřeba očkování.

Jeho neúčast ve Flushing Meadows se proto očekávala, i když Djokovič doufal v udělení výjimky. Podle vlastních slov se od Wimbledonu připravoval, jako byl měl na US Open startovat. Pořadatelé newyorského grandslamu se sice opakovaně nechali slyšet, že by start srbské hvězdy uvítali, zároveň ale zdůraznili, že budou respektovat pravidla týkající se koronaviru.

Djokovič nefiguroval na seznamu přihlášených hráčů, který dnes pořadatelé US Open krátce před losováním zveřejnili na turnajovém webu. Oficiálně se ale k jeho neúčasti zatím nevyjádřili.

Podle aktuálních předpisů je potvrzení o očkování při vstupu do země vyžadováno od cizích státních příslušníků. Pro samotný start na US Open není povinné pro hráče ani členy realizačních týmů, což znamená, že neočkovaní Američané se mohou turnaje zúčastnit. Žádná omezení nečekají ani diváky.

Aktuálně šestého hráče světového žebříčku čeká další propad pořadím ATP. Na US Open měl obhajovat loňskou účast ve finále, v němž prohrál s Rusem Daniilem Medveděvem. Postoj k vakcíně proti koronaviru ale měnit nehodlá. „Nejsem očkovaný a ani neplánuju nechat se naočkovat,“ prohlásil Djokovič po červencovém wimbledonském triumfu, po němž těsně zaostává za držitelem rekordních 22 grandslamových titulů Španělem Rafaelem Nadalem.