Djokovićovi se otevřela cesta na US Open, americký Senát odhlasoval uvolnění koronavirových restrikcí

Novak Djoković si bude moci zahrát na turnaji US Open. Americký Senát totiž odhlasoval uvolnění opatření proti koronaviru, což by podle Sky Sports mělo neočkovanému srbskému tenistovi umožnit přicestovat do USA. Kvůli nutnosti doložit očkování proti nemoci covid-19 loni zmeškal kromě US Open i Australian Open. Washinghton 18:11 30. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novak Djoković. | Foto: Carl Recine | Zdroj: Reuters

Kvůli opatřením proti koronaviru, která vláda zavedla v době vrcholící pandemie, si bývalá světová jednička v USA nezahrála tenis od prohraného finále US Open 2021. Spojené státy vyžadují, aby zahraniční návštěvníci předložili doklad o očkování, držitel dvaadvaceti grandslamů ale očkovaný není.

Návrh zákona, který na začátku roku schválila Sněmovna reprezentantů, nyní schválil i Senát a bude odeslán Joe Bidenovi, který by jej měl podepsat. To by mělo podle Sky Sports Djokovićovi otevřít cestu k US Open - turnaji, který třikrát v kariéře vyhrál.

Pětatřicetiletému hráči byl původně i letos vstup do USA odepřen a zmeškal tak Miami Open a Indian Wells. Na oba turnaje zažádal o zvláštní povolení ke vstupu, ale žádost byla americkými úředníky zamítnuta.

„Tohle odmítnutí je nespravedlivé, nevědecké a nepřijatelné. Vyzývám vás, abyste to přehodnotil. Je na čase odložit koronavirovou politiku a dát Američanům to, co chtějí – nechat ho hrát,“ napsal tehdy prezidentu Bidenovi guvernér Floridy Ron DeSantis

Současným obhájce titulu v singlu na US Open je čerstvá světová jednička Carlos Alcaraz, který loni když ve Flushing Meadows loni vyhrál svůj první grandslam, když ve čtyřech setech porazil Caspera Ruuda. Pokud by Djoković turnaj vyhrál, osamostatnil by se na čele grandslamových tabulek s 23 trofejemi.