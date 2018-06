Dominic Thiem si zahraje poprvé na grandslamu o titul, v semifinále French Open porazil Cecchinata

Dominic Thiem vstoupil do utkání suverénně, když svému soupeři hned v prvním gemu prolomil servis. Následně si svůj náskok dokázal držet až do osmé hry, kdy prohrál své podání naopak on a dovolil Italovi srovnat.

Cecchinata se nakonec dostal i do vedení 5:4, ale Thiem dokázal třemi získanými gemy v řadě vyhrát první set.

Druhý set nabídl vyrovnanou bitvu, při které měl Rakušan celkem tři brejkboly, ovšem všechny zůstaly nevyužity. Nakonec musel rozhodnout tiebrejk. Ten zvládl lépe opět Thiem.

Třetí sada už byla jasnou záležitostí pro rakouského tenistu. Svému soupeři v něm dovolil zisk jediné hry a zápas ukončil při svém čtvrtém mečbolu.

Na French Open byl Thiem v semifinále už v předchozích dvou letech. V roce 2016 podlehl Novaku Djokovičovi a o rok později byl nad jeho síly Rafael Nadal. Právě s ním může Rakušan bojovat o titul. Druhou semifinálovou dvojici tvoří právě Nadal s Juanem Martínem del Potrem z Argentiny.

ATP dvouhra (muži) | 22. týden 2018 Jméno Národnost Turnajů Bodů 1. Rafael Nadal Španělsko 14 8770 2. Roger Federer Švýcarsko 18 8670 3. Alexander Zverev Německo 23 5615 4. Marin Čilić Chorvatsko 19 4950 5. Grigor Dimitrov Bulharsko 23 4870 6. Juan Martín Del Potro Argentina 19 4450 7. Kevin Anderson Jihoafrická republika 21 3635 8. Dominic Thiem Rakousko 26 3355 9. David Goffin Belgie 24 3020 10. John Isner USA 25 2980