Dvě rozjeté české antukové mašiny. Vítězka ale může být v souboji Plíšková vs. Kvitová jen jedna

Ve světovém žebříčku jsou šestkou a desítkou, ale na antukových turnajích v Evropě teď trochu nečekanými jedničkami. Karolína Plíšková a Petra Kvitová vyhrály každá po devíti zápasech v řadě a v pátek večer v Madridu se utkají o postup do finále. Madrid 9:29 11. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České tenistky Karolína Plíšková (vlevo) a Petra Kvitová | Foto: Koláž: iROZHLAS.cz | Zdroj: Reuters/ČTK

Když si spolu nedávno zatrénovaly před fedcupovým zápasem ve Stuttgartu, pomohlo to oběma tak, že pak snadno zvládly své úvodní singlové duely s domácími Němkami. Jestli totiž jedna drží krok s druhou a naopak, byť jde o přípravu, znamená to, že mohou být obě v klidu. Moc silnějších soupeřek totiž momentálně na okruhu není.

Karolína Plíšková i Petra Kvitová válí i na neoblíbené antuce. První už překonala svůj rekord v počtu výher Číst článek

„Nějaká práce se udělala, takže jsem věděla, že natrénováno mám, cítím se fyzicky dobře, což je takový základ, ale že se to povede hned na prvním antukovém turnaji, to jsem nečekala,“ řekla tehdy Plíšková Radiožurnálu.

Karolína Plíšková to potvrdila tím, že ovládla turnaj ve Stuttgartu, vyléčila lehčí zranění a vítězí i v Madridu. Petra Kvitová pro změnu tím, že po titulu v Praze vyhrává bez odpočinku i ve Španělsku. Úspěšnější než tyto dvě Češky teď žádná z tenistek na antuce není.

„Hraje výborný tenis, výborně servíruje, je to tenistka, která do toho prostě jde,“ říkává obvykle před vzájemnými zápasy s Karolínou Plíškovou Petra Kvitová.

Svůj názor před pátečním duelem asi jen sotva změní. Zatím pokaždé šlo o velmi vyrovnané duely, na okruhu WTA Kvitová dvakrát těsně vyhrála, ale v zimě v domácí extralize se z vítězství radovala Plíšková.

Jednou ten zápas přijít musel, ale škoda, že ne až ve finále. Jen @KaPliskova nebo @Petra_Kvitova prodlouží svou sérii antukových výher na 10. Gratulace oběma už teď — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) 10 May 2018

„Myslím, že to mělo nějaký náboj a nebylo to úplně tréninkové. Obě jsme se snažily a pro mě je to dobré vítězství, ať už je to v lize nebo někde v Kotěhůlkách,“ říkala Plíšková před vánočními svátky.

V době, kdy ještě tenistky obecně nebývají po fyzické přípravě tolik rozehrané, rozhodně ne jako teď, kdy drží stejně dlouhé série vítězných zápasů na antuce. Ta, která dosáhne na rekordní desítku, si pak v Madridu zahraje i o titul.

WTA dvouhra (ženy) | 19. týden 2018 Jméno Národnost Turnajů Bodů 1. Simona Halepová Rumunsko 18 8055 2. Caroline Wozniacká Dánsko 21 6790 3. Garbiñe Muguruzaová Španělsko 23 6065 4. Elina Svitolinová Ukrajina 18 5450 5. Jelena Ostapenková Lotyšsko 20 5273 6. Karolína Plíšková Česká rep. 19 5100 7. Caroline Garcíaová Francie 24 4700 8. Venus Williamsová USA 14 4276 9. Sloane Stephensová USA 14 3939 10. Petra Kvitová Česká rep. 21 3550

Češky v žebříčku WTA (ženy) | 19. týden 2018 Jméno Turnajů Bodů 6. Karolína Plíšková 19 5100 10. Petra Kvitová 21 3550 26. Barbora Strýcová 24 1715 51. Kateřina Siniaková 25 1075 55. Lucie Šafářová 17 1059 68. Markéta Vondroušová 17 872 94. Kristýna Plíšková 26 705 103. Denisa Allertová 18 658 143. Barbora Krejčíková 20 425 160. Tereza Martincová 29 379