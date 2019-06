Vondroušovou čeká v Eastbourne tráva a tlak na úspěch. ‚Chci se s tím vyrovnat a hrát svůj tenis,‘ říká

Na minulém turnaji v Paříži dosáhla životního výsledku a teď na něj bude navazovat na svém nejméně úspěšném povrchu. Stále ještě 19leté tenistce Markétě Vondroušové začne v britském Eastbourne travnatá část sezóny, která ji v kariéře zatím moc radosti nepřinesla. Praha / Eastbourne 8:44 22. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Markéta Vondroušová na Rolland Garros (archivní foto) | Foto: Vincent Kessler | Zdroj: Reuters

Někdy to ovlivňovaly zdravotní komplikace, jindy třeba kvalita soupeřek. Vždyť ji vyřadily třeba Australanka Bartyová, Číňanka Peng nebo Běloruska Sabalenková. Ale zatím stále platí, že Markéta Vondroušová ještě na travnatém povrchu nevyhrála zápas v hlavní soutěži některého z turnajů elitního okruhu WTA.

Neuspěla loni, ani v roce 2017, ve kterém se začala s nejlepšími profesionálkami jako 17letá tenistka pravidelněji měřit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tenistka Markéta Vondroušová vstoupí do travnaté části sezóny, která jí v minulosti moc radosti nepřinášela. Před turnajem v Eastbourne s ní natáčel reportér Jaroslav Plašil

„Na trávě jsem zatím ve svém životě hrála jen párkrát. Hrála jsem semifinále juniorů. Minulý rok jsem ale neměla úplně dobrou formu, takže uvidíme, co tenhle rok. Herna hrál dobře na trávě, takže si myslím, že mě na to připraví,“ věří Markéta Vondroušová svému trenérovi Janu Hernychovi, který například v roce 2006 na trávě na turnaji v nizozemském Hertogenboschi dosáhl na finále mužského singlu.

Sama ale také ví, jak důležité je celkové nastavení na zápasy na povrchu, na kterém to tenistům občas uklouzne. „Jde i o to potrénovat a připravit se na to, že je to zase jiný tenis. Tam se hraje na pár úderů, nebudou tam dlouhé výměny. Hlavně je to také o hlavě. Myslím si, že když se mi na tom povede pár zápasů, tak si pak na to zvyknu a bude to v pohodě,“ přiznává tenistka pro Radiožurnál.

Už za pár dnů vstoupí do turnaje v britském Eastbourne. Největší travnatý podnik, grandslamový Wimbledon, pak rozehraje o další týden později. Jako finalistka nedávného Roland Garros tuší, co jí po velkém úspěchu na nejbližších akcích čeká.

„Všichni ode mě budou očekávat, že budu všechno vyhrávat. Tlak bude velký, hlavně se s tím chci nějak vyrovnat a hrát si svůj tenis,“ říká Vondroušová.

„Určitě se na ní soupeřky budou teď chtít vytáhnout. Může teď porazit každého. Ale nemyslím si, že bude pořád ve finále grandslamu nebo ve finále turnajů. Uvidíme, jak se s tím dokáže vyrovnat,“ dodává trenér Jan Hernych.

Češky v žebříčku WTA (ženy) | 25. týden 2019 Jméno Turnajů Bodů 3. Karolína Plíšková 22 5685 5. Petra Kvitová 21 4925 16. Markéta Vondroušová 15 2746 38. Kateřina Siniaková 25 1387 51. Barbora Strýcová 23 1125 68. Karolína Muchová 15 839 112. Kristýna Plíšková 28 573 119. Marie Bouzková 29 542 124. Tereza Smitková 25 508 138. Barbora Krejčíková 14 441