Edmund, Sandgren, Čong Hjon. Australian Open zažívá průlom nenasazených hráčů

Čtvrtfinále či semifinále mužské dvouhry na grandslamech mívala v posledních letech hodně podobná obsazení, ale teď najednou zažívají tenisoví fanoušci období velkých změn. Na minulém US Open v New Yorku i teď na Australian Open v Melbourne se výrazně prosazují "neznámí" hráči. 17:56 23. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tennys Sandgren byl doposud známý především díky netypickému křestnímu jménu, nyní je ve čtvrtfinále Australian Open | Foto: Toru Hanai | Zdroj: Reuters

Američana Sandgrena si možná někteří zapamatovali spíš pro jeho křestní jméno Tennys - vždyť se teprve nedávno dostal poprvé v kariéře do elitní stovky žebříčku. Teď je ale tento šestadvacetiletý borec ve čtvrtfinále grandslamu. A může na tom být i lépe pokud porazí jednadvacetiletého Korejce Čonga Hjona.

Po životním úspěchu následoval dopingový skandál. Petr Korda slaví 50. narozeniny Číst článek

Brit Kyle Edmund už v Melbourne do semifinále postoupil. Mnozí experti opakovaně předpovídají průlomové úspěchy tahounů mladé generace Němce Alexandera Zvereva či Rakušana Dominika Thiema, ale radují se jiní hráči. Překvapivě a ne poprvé.

Jde teď zřejmě o nejméně přehledné a předvídatelné období na mužském okruhu za poslední roky a jen těžko si teď můžeme představit, že začíná nějaká nová silná éra.

„Vždycky se říkalo, že tohle je nejsilnější éra, která už nikdy nebude, takže si musím dávat pozor. Ale nevěřím, že jen tak nastane rivalita dvou tří tak extrémně dobrých hráčů. Nedovedu si představit, jak silní by museli být,“ přiznává kouč Tomáše Berdycha Martin Štěpánek.

Zatím si nedovede představit, že by v brzké době vyrostli silní hráči, kteří by pravidelně vyhrávali většinu grandslamů, jako se to dařilo Federerovi, Nadalovi, Djokovićovi či Murraymu. Ti stále sbírají grandslamové tituly i dávno po třicítce a to jen svědčí o tom, jak silní oproti nastupující generaci ještě jsou.

Edmund, Sandgren, Čong, Ćilić a Tomáš Berdych zase musí mít Rogera Federera:) trochu pešek už — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) 23 January 2018

„Mladí jsou hrozně nárazoví, hrají fantasticky dva měsíce, ale pak jsou mentálně utahaní. Můžeme to sledovat nejen v tenise, ale i obecně. To je dobou. Jsem zvědavý a nejsem si jistý, jestli znovu nastane doba tak konzistentních hráčů. Teď sice ještě je, ale končí,“ přemýšlí Štěpánek

Tenisté, kteří se do silné éry narodili, jako třeba Tomáš Berdych, to měli s dobýváním velkých trofejí těžší než ti, kteří se o to budou pokoušet v době, až Federer a další současní třicátníci definitivně pozice opustí. „Tomáš zažil to nejtěžší, co mohlo být, to byl extrém,“ myslí si zástupce mladší generace Jiří Veselý.