Raducanuová přiznala, že výhry na US Open někdy lituje. Mladá tenistka na senzační úspěch nenavázala

Ženský turnaj dvouhry na US Open zažil v roce 2021 jedno z nejpřekvapivějších finále v historii. Utkaly se v něm dvě teenagerky Emma Raducanuová a Leylah Fernandezová. Titul nakonec slavila tehdy osmnáctiletá Britka a stala se první vítěznou kvalifikantkou na US Open. Na úspěch se jí ale od té doby nepodařilo navázat. Potýkala se s psychickým tlakem, zraněními i špatnou výkonností. Londýn 9:31 19. června 2023

Ze 150. místa světového žebříčku vystřelila na 23. a zdálo se, že je pro talentovanou tenistce leží svět u nohou.

Od té doby se ale Raducanuová trápí. Od nákazy covidem, který na konci roku 2021 ovlivnil její přípravu, vyměnila pět trenérů a řešila 14 různých zranění. Nyní kvůli operaci kotníku a ruky musela vynechat French Open a Wimbledon.

„Bojovala jsem s fyzickou bolestí, ale i psychická stránka pro mě byla velmi náročná,“ řekla v rozhovoru pro The Times.

„Má sebeláska je úzce spojena s mými úspěchy. Když jsem prohrála zápas, byla jsem opravdu na dně, celý den jsem byla smutná a doslova jen zírala do zdi. Prožívám věci intenzivně," řekla Raducanuová.

Mladá Britka nebyla schopná zopakovávat na kurtu výkony, které ji v USA dovedly k trofeji. Od svého senzačního úspěchu žádnou další nepřidala, na grand slamech dokonce nepřešla dál než do 2. kola. V roce 2023 odehrála na okruhu WTA jen 10 zápasů, z toho vyhrála pět. Nyní se v žebříčku opět propadla mimo nejlepší stovku světových tenistek – na 130. místo.

„V ten moment na kurtu, když jsem slavila vítězství na US Open, jsem si říkala, že bych za ten okamžik vyměnil doslova cokoliv na světě.“

„Od té doby jsem měl spoustu neúspěchů, jeden za druhým. Jsem odolná, ale není to snadné. A někdy si říkám: ‚Kéž bych byla bývala US Open nikdy nevyhrála, kéž by se to nestalo‘.“ přiznává tenistka s rumunskými kořeny.

Kolem talentované hráčky byl před dvěma roky velký vzruch. Britové dlouho neměli žádnou hvězdnou tenistku, média ji věnovala hodně pozornosti a sama Raducanuová podepsala řadu komerčních smluv. Nyní uvedla, že po svém vzestupu ke slávě „musela velmi rychle dospět“, protože byla „nesmírně naivní“.

„V posledních dvou letech jsem si uvědomila, že tour není úplně příjemný a bezpečný prostor. Musíte se mít na pozoru, protože je kolem spoustu žraloků. Zvlášť u mě jako devatenáctileté, lidé v branži mě viděli jako pokladničku. Několikrát jsem se spálila. Naučila jsem se, že je třeba udržovat si co nejmenší okruh lidí,“ dodala.

Nyní se zotavuje po dvou operacích a zatím není jisté, jestli její návrat vyjde právě na turnaj, kde zažila svůj kariérní vrchol. US Open začne 28. srpna.