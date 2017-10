Emocionálně jsem víc Češka, přiznává Martina Navrátilová. Hlaváčkovou navštívila už před finále

„Když hrají českou hymnu, brečím. Když hrají americkou, tak ne. Při té jsem se rozbrečela párkrát, když jsem dostala občanství,“ vzpomíná Martina Navrátilová, že si občas poplakala i při hymně své nové země.

České tenistky patří k nejoblíbenějším na okruhu, říká reportérka WTA. Nejradši má Plíškovou Číst článek

Ale ta česká ji dojímá ještě o trochu víc. „Emocionálně jsem víc Češka,“ přiznává Martina Navrátilová, která pokaždé hodně prožívá snažení českých tenistek, i když je to někdy složitější, hlavně při práci televizní komentátorky.

„Samozřejmě jim fandím a je to těžké, když komentuju utkání, tak si říkám, že musím být neutrální, ale jsem moc ráda, když vyhrávají,“ usmívá se Martina Navrátilová.

A také to pak ráda teniskám řekne, jako teď v Singapuru. „Říkala, že je strašně šťastná, že jsme vyhrály, že mi držela palce. Už před zápasem za mnou byla, je strašně milý člověk a tyhle komplimenty jsou hrozně vážené,“ těšilo Andreu Hlaváčkovou.

Tenisová legenda se navíc neozve jen při úspěchu, ale i jindy, třeba loni při olympijských hrách, když po zásahu míčkem do oka přišla o šanci bojovat o zlatou medaili.

„Byla první, kdo mi psal e-mail, že je jí to líto. Takže je krásné vyhrát její trofej,“ přiznala Andrea Hlaváčková další z řady tenistek, které Martina Navrátilová dokázala motivovat.

Ale nejen ona. I současné české hráčky se svými úspěchy navzájem táhnou. „Navzájem si ukazujeme, že to jde, taky spolu třeba trénujeme. Já jsem měla přes Singapurem šanci zatrénovat si s Kájou Plíškovou, to se deblistce jen tak nepoštěstí. Je to hodně přínosné,“ řekla po svém deblovém titulu na Turnaji mistryň Andrea Hlaváčková.