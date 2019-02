Holky se s tím popraly skvěle, chválil i po prohře kapitán Pála. Fed Cup nejspíš čekají změny

Hodně dlouhá a výjimečná série českých tenistek skončila. Po deseti úspěšných letech s šesti tituly tentokrát nedosáhly na semifinále Fed Cupu, když v Ostravě podlehly Rumunkám nejtěsnějším možným způsobem - v rozhodujícím setu úplně posledního zápasu. Ostrava 8:21 11. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Pála po zápase uklidňuje Barboru Krejčíkovou | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK-

„Když hrajete proti týmu, který má tolik možností a v čele Simonu Halepovou, je to strašně těžké utkání. Holky se s tím popraly úplně skvěle a chybělo strašně málo,“ posteskl si na tiskové konferenci po rozhodující čtyřhře Fed Cupu kapitán týmu Petr Pála.

Komentář Jaroslava Plašila: Bolestnější by byla jiná ztráta Číst článek

Jenže slavit mohly Rumunky doprovázené nadšenou skupinou fanoušků. Vždyť v éře kapitána Petra Pály prohrály české tenistky domácí duel jenom jednou - v roce 2009 v Brně s Američankami, a to bylo v semifinále soutěže.

Přes první kolo elitní skupiny přešly Češky až do utkání s Rumunkami pokaždé. „Chybělo strašně málo. Hrozněkrát to vyšlo v minulosti, bohužel teď se na nás štěstí neusmálo,“ komentoval Pála konec jedné unikátní série, během níž se mnozí zahraniční reportéři ptali českých tenistek jak to dělají, že jsou stále tak úspěšné.

Postoupit mohly i v aktuálním ročníku, chybělo pár míčků. Poprvé Karolíně Plíškové, k tomu aby udolala světovou jedničku minulého roku Halepovou, podruhé Kateřině Sinikaové a Barboře Krejčkové v rozhodujícím deblu proti Irině-Camelii Beguové a Monice Niculescuové.

„Nechala jsem tam všechno. Doufala jsem, že vyhrajeme a budu z toho mít větší radost. Ale i tak to hodnotím velice pozitivně a když mě kapitán bude znovu chtít do týmu, budu se hrozně těšit,“ řekla Barbora Krejčíková, která hrála své vůbec první fedcupové utkání. Petr Pála ji do řeči vstoupil s tím, že se pozvánky určitě dočká.

Světové jedničky Siniaková s Krejčíkovou padly. Češky prohrály s Rumunkami 2:3 a čeká je baráž Číst článek

Budoucnost Fed Cupu

Třeba přijde už na dubnovou baráž, ve které si české hráčky poprvé pod Petrem Pálou vyzkouší, jaké to je bojovat o záchranu v elitní soutěži.

„Je to velký tlak. Ale zase by to bylo něco jiného, kdyby se prohrálo a bylo by to jedno,“ naráží Pála na to, že zatím není jasné, jak bude Fed Cup vypadat v další sezoně. Soutěž velmi pravděpodobně čekají změny, o kterých bude mezinárodní tenisová federace rozhodovat v létě.

Kapitána ale může těšit, že české hráčky neztrácejí o reprezentaci zájem, i když kvůli tomu často odjíždějí psychicky i fyzicky vyčerpané na turnaje, které je živí, a na kterých mohou sbírat body do žebříčku.

„Je to nádherné a pro holky to moc znamená. Bylo to vidět na tom, jak si to berou,“ řekl Petr Pála, i přes prohru kapitán nejúspěšnějšího fedcupového týmu posledního desetiletí.