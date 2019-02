Světové jedničky Siniaková s Krejčíkovou padly. Češky prohrály s Rumunkami 2:3 a čeká je baráž

České obhájkyně fedcupového titulu po deseti vítězných prvních kolech za sebou tentokrát vstup do týmové soutěže nezvládly. Tenistkám Rumunska v Ostravě podlehly 2:3 poté, co Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková prohrály rozhodující čtyřhru. Rumunky Irina-Camelia Beguová a Monica Niculescuová, které těsně před Fed Cupem vyhrály turnaj v Thajsku, je porazily 6:7 a dvakrát 6:4. Ostrava 21:29 10. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České deblistky Barbora Krejčíková (vlevo) a Kateřina Siniaková | Zdroj: ČTK

Dvojnásobné grandslamové šampionky z loňského roku a aktuálně nejvýše postavený pár světa Krejčíková a Siniaková prožily neúspěšnou společnou fedcupovou premiéru. Více než hodinový první set ještě vybojovaly v tie-breaku, ale pak už nevedly. Nedokázaly najít recept především na skvěle hrající Niculescuovou.

Ve druhé sadě Češky hned v prvním gamu prohrály servis a následně si vypracovaly jediný brejkbol, který neproměnily. Také v rozhodující sadě od začátku dotahovaly. Vyrovnaly z 2:4 na 4:4, ale vzápětí ztratily servis Siniakové čistou hrou a Rumunky zápas dotáhly k postupu.

Češky tak čeká baráž, kterou budou hrát poprvé od roku 2008. Tehdy se přes Izrael dostaly do elitní Světové skupiny. Od té doby získaly šest titulů během osmi let včetně toho loňského, ale další letos nepřidají. V dubnu budou muset naopak bojovat o to, aby nesestoupily ze Světové skupiny. Rumunky si zahrají s Francií semifinále.

Výsledky utkání 1. kola tenisového Fed Cupu ČR - Rumunsko

ČR - Rumunsko 2:3

Karolína Plíšková - Halepová 4:6, 7:5, 4:6, Siniaková - Buzarnescuová 6:4, 6:2, Krejčíková, Siniaková - Beguová, Niculescuová 7:6 (7:2), 4:6, 4:6.

HISTORY MADE



Romania beat defending champions Czech Republic 3-2 to reach their first #FedCup semifinals #CZEROU pic.twitter.com/DjtrvC9krD — Fed Cup (@FedCup) 10 February 2019