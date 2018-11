Češky se chystají na finále Fed Cupu, ještě ho nikdy neprohrály

České tenistky nastoupí o víkendu v Praze k finále Fed Cupu. Petra Kvitová, Barbora Strýcová, Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková se postaví proti výběru Spojených států. Zatím není finále Fed Cupu, ze kterého by české tenistky odcházely zklamané. A to jich za posledních sedm let hrály hned pět, naposledy předloni ve Francii. Praha 17:54 5. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češky ve fedcupovém finále ještě nikdy neprohrály | Foto: ČTK

Karolína Plíšková má natržený sval, ve finále Fed Cupu za ni zaskočí deblistka Barbora Krejčíková Číst článek

„To vítězství, když ho slaví celá Česká republika, tak je samozřejmě o to lepší. Tohle na normálních turnajích není. Jsem ráda, že jsem do Fed Cupu zapadla a nakonec si to užívám. Na jednu stranu to jsou strašné nervy, všichni jsme tu takoví, mi přijde, na konci vyřízení, ale stojí to za to,“ říkala dva roky zpátky po posledním titulu Karolína Plíšková, která se ale teď kvůli zranění pro finále omluvila.

A není jediná, americkou sestavu hodně ovlivnila absence sester Sereny a Venus Williamsových, finalistky nedávného Turnaje mistryň Sloanne Stephensové, nebo třeba Madison Keysové, se kterou má taková Petra Kvitová vyrovnanou bilanci. Do Prahy tak přiletí americký výběr vedený na první poslech neznámou Danielle Collinsovo, kterou v nominaci doplní Sofie Keninová, Alison Riskeová a brněnská rodačka Nicole Melicharová.

„Všichni, včetně nás, budou očekávat nic jiného než vítězství. Ale hráčky jsou na tom tak, že už porazily hráčky světové desítky. Jak letos, tak dříve porazily Garciaovou, Muguruzaovou, Kerberovou, Riskeová prohrála s Kájou Plíškovou ze dvou mečbolů v Tokiu…,“ varuje nehrající kapitán Petr Pála, ale zároveň s vědomím, že český ženský tenis se v posledních letech opět stal velkým pojmem a nedávná účast hned sedmi tenistek na Turnaji mistryň je toho důkazem. A když k tomu připočteme vždy skvělou kulisu ve vyprodané libeňské hale, budou české tenistky proti obhájkyním loňského vítězství ve finále Fed Cupu favoritkami.

Finálový souboj se uskuteční 10. a 11. listopadu ve vyprodané pražské O2 areně. Všechny zápasy bude možné sledovat v textových online přenosech na serveru iROZHLAS.cz.