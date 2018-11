Pála připravuje tým na oslabeného soupeře, Kvitovou před finále Fed Cupu trápí nachlazení

Mají spoustu úspěchů i zkušeností, ale jednu věc teď zažijí české tenistky ve fedcupovém finále poprvé. V utkání o titul v minulosti bojovaly proti nejsilnějším sestavám jednotlivých zemí, ale to se teď v duelu s Američankami změní. Praha 7:49 6. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stihne se Petra Kvitová do finále Fed Cupu vypořádat s nachlazením? | Foto: Kai Pfaffenbach | Zdroj: agentura Reuters

„V každém finále, které jsme hráli, hrál soupeř v nejsilnější sestavě. Až doteď. Ať to byly rozhádané Srbky, Rusky se Šarapovovou, Němky v plné sestavě. A teď je to trošku jiné,“ řekl na Radiožurnálu při srazu fedcupového týmu kapitán Petr Pála.

Ani slavné sestry Williamsovy, ani nedávná finalistka Turnaje mistryň Sloane Stephensová, ani Madison Keysová do Prahy nedorazí. A tak teď bude kapitán své svěřenkyně připravovat na méně známé, ale o to hladovější soupeřky v čele s jedničkou Collinsovou.

„Vstupenky na takový zápas taky nejsou laciné. Lidi je možná kupovali s tím, že uvidí Serenu Williamsovou, Stephensovou nebo Keysovou. Teď je to asi trošku zklamání,“ myslí si jeden z nejslavnějších hráčů československé éry Jan Kodeš, i když vnímá, že fanoušci chodí hlavně na české tenistky, které mají jen málo možností představit se v domácím prostředí.

A pokud jde o finále Fed Cupu, toto může být vzhledem k uvažovaným reformám týmové soutěže jedna z posledních šancí. „Na víkend se hrozně těším. Je tam nervozita, tlak, zodpovědnost, touha, to všechno se vám mísí v hlavě,“ svěřuje se Barbora Strýcová.

‚Buď padne O2 arena, nebo Amerika‘

„Na zaplněnou o2 arenu se těším vždycky. Je to něco velice speciálního a nestává se každý den, že bychom hrály před domácím publikem,“ doplňuje Petra Kvitová.

Předpokládanou jedničku českého týmu ale trápí nachlazení. „Měla jsem antibiotika, která jsem dobrala minulý týden. Pořád to nějak přetrvává, ale na to špatné radši rychle zapomínám. Pamatuji si různé překážky před fedcupovými zápasy a tohle je jedna z nich. Během týdne, se uvidí, co a jak,“ nechce předbíhat Petra Kvitová.

Petra Kvitová a Barbora Strýcová se budou spolu s Kateřinou Siniakovou a Barborou Krejčíkovou snažit poprvé v éře kapitána Pály porazit ve Fed Cupu Američanky.

„Rád bych je porazil a určitě něco padne. Buď padne O2 arena, nebo padne Amerika. Nikdy jsme je neporazili a jsou jediní, kteří nás porazili doma, ale tady jsme ještě neprohráli, tak doufám, že O2 arena vydrží,“ přeje si kapitán Petr Pála před finálovým duelem. Server iROZHLAS.cz nabídne víkendové finále v online přenosu.

