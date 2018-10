Kvitová, Plíšková, Strýcová, Siniaková. Kapitán Pála nominoval na finále Fed Cupu

Petr Pála nominoval a Ivo Kaderka schválil stejný tým, který finále vybojoval v Německu. 10. a 11. listopadu budou Česko reprezentovat Karolína Plíšková, Petra Kvitová, Barbora Strýcová a Kateřina Siniaková, tedy nejlepší české tenistky v žebříčku WTA, Siniaková je navíc světovou jedničkou v deblu.

„Ve finále se nám to daří, proti Američankám se nám to tolik nedaří. Nikdy jsme neprohráli v O2 areně, ale nikdy jsme Američanky neporazili. Já jsem z nominace nadšen, vážím si toho, je to pro mě nejsilnější možný tým, jaký jsem mohl postavit. Holky se nesmírně těší na fanoušky,“ řekl Pála na tiskové konferenci.

Zato Američanky v nejsilnějším složení nepřijedou. Serena Williamsová ukončila sezonu a nedorazí ani finalistka Turnaje mistryň Sloane Stephensová. Předpokládaná sestava Kapitánka Kathy Rinaldiové je Danielle Collinsová, Sofie Keninová, Alison Riskeová a Nicole Melicharová, deblistka s českými kořeny.

Tým USA ale ještě svou sestavu definitivně neoznámil. „Pokud by to takhle bylo, tak pro mě je to překvapivá nominace, abych řekl pravdu. Vůbec jsem nepochyboval, že by nepřijela Sloane Stephensová nebo Madison Keysová,“ komentoval to Pála.

Zápas se bude hrát 10. a 11. listopadu ve vyprodané pražské O2 areně. Před domácím publikem slavily české tenistky triumfy ve finále nad Ruskem (2015), Německem (2014) a Srbskem (2012).

Američanky mají fedcupových trofejí osmnáct a ve vzájemné bilanci s ČR jasně vedou: z dvanácti soubojů vyhrály deset. Loni vyřadily oslabený český tým v semifinále na domácí půdě, v roce 2009 ho porazily v semifinále v Brně.

Češky jsou ve finále pošesté za posledních osm let. Finále ještě tým kapitána Pály neprohrál, triumfoval v letech 2011, 2012, 2014, 2015 a 2016.