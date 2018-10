Američanky bez hlavních hvězd. Pálu překvapila ‚zákeřná nominace‘ na finále Fed Cupu

„Není to oficiální, ale co mám zprávy, tak by měly být Collinsová, Keninová, Riskeová a Melicharová, což mě samozřejmě překvapilo. Tušil jsem, že Serena s Venus nepřijedou, ale netušil jsem, že by neměly přijet Sloane Stephensová nebo Madison Keysová,“ komentuje kapitán Petr Pála na Radiožurnálu pravděpodobné složení amerického týmu.

Přesto si uvědomuje, že finálový zápas nebude pro Češky jednoduchý. „Porazily hráčky světové desítky, porazily Garcíaovou, Muguruzuaovou, Kerberovou… Riskeová prohrála s Kájou Plíškovou ze dvou mečbolů,“ připomíná kapitán českého týmu.

„Pro nás je to trošku zákeřná nominace. Pokud to tak bude, tak každý včetně nás bude čekat, že vyhrajeme. Ale ten zápas bude nesmírně těžký a my se musíme připravit,“ dodal.

Češky se stejně jako v minulosti budou moci spolehnout podporu fanoušků. „Aréna bude vyprodaná. Kdyby byla pětkrát větší, vyprodali bychom ji stejně. To, co se dělo a děje se zájmem o vstupenky, je naprosto famózní,“ říká prezident českého tenisového svazu Ivo Kaderka.

Hráčky odpočívají, až na železnou Báru

Češky zatím, až na jednu výjimku, místo přípravy odpočívají. Třeba Karolína Plíšková za sebou má náročnou část sezony. Cesta do Singapuru byla náročná a tenistka z Loun hrála turnaj skoro každý týden.

„Katka Siniaková také odpočívá, také toho měla strašně moc. Péťa (Kvitová) je nachlazená, ale jak jsem mluvil s panem profesorem Kolářem, tak by měla být v pořádku. A železná Bára (Strýcová) dělá kondici a od zítřka začíná hrát tenis,“ usmál se Petr Pála.

Za dobu, co je kapitánem, Češky zatím Američanky neporazily. Na druhou stranu ale jeho tým žádné finále ještě neprohrál a celkem pětkrát prestižní soutěž ovládl. Šestý triumf muže přidat v libeňské hale 10. a 11. listopadu.