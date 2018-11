Teploty ustoupily, rýma ne. Kvitová před finále Fed Cupu poprvé trénovala, o startu rozhodne v pátek

České tenistky před víkendovým finále Fed Cupu poprvé trénovaly v kompletním složení. Do přípravy v libeňské hale se zapojila i týmová jednička Petra Kvitová, která stále bojuje s následky nemoci. Takže zatím hrála ve volnějším režimu a na kurtu se zdržela necelou půlhodinu. Praha 14:52 8. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová na tréninku v O2 areně | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Dneska bych tam asi nešla, všechno se rozhodne zítra. Jsem bez teploty. Rýma se mě pořád drží, ale cítím se líp, to je důležité,“ přiznává na Radiožurnálu Petra Kvitová, že kdyby finále začalo dnes, určitě by do zápasu nenastoupila. Teď má ještě den na to, aby se mohla cítit lépe, a názor změnit. Jak na tom bude v sobotu ale odhadnout nemůže.

Siniaková s Krejčíkovou se znovu sejdou na Fed Cupu, mohou bojovat o klíčové body Číst článek

Petře Kvitové pomáhá, že už v podobné situaci byla. Vždyť před důležitými fedcupovými zápasy bojovala se zdravotními problémy skoro pravidelně.

„Někdy si říkám, že je to hodně zvláštní. Ráda bych byla pořád zdravá, ale tělo někdy vypne. Zkušenosti z tohoto úhlu pohledu mám, tak z toho nejsem špatná, i to mi pomáhá,“ říká Petra Kvitová, kterou uklidňuje, že je tíha fedcupového finále rozložená na víc hráček.

Obě další singlistky, Kateřina Siniaková i Barbora Strýcová jsou na tom s formou i se silami velmi dobře, navíc v záloze je i deblistka Barbora Krejčíková, se Siniakovou světová jednička v ženské čtyřhře.

„Už v minulosti jsme se přesvědčili, že na jedné hráčce to nestojí, což je to nejlepší zjištění. Máme to štěstí, že to tak je, holky jsou vynikající,“ vysvětluje Petra Kvitová.

Postel, čaj, vitamíny

Teď ale dělá všechno proto, aby spoluhráčkám pomohla porazit Američanky na kurtu. Takže ve čtvrtek trénovala jen půl hodiny a co nejvíc odpočívá.

„Postel, čaj, vitamíny a odpočinek. Včera jsem ležela celý den, tak by bylo zbytečné, abych dneska hrála na sto procent a zranila se. Je strašně těžké najít balanc, abych se zapotila a zahrála si, ale abych se nezahltila. Doufám, že jsem to odhadla dobře,“ říká po krátkém pobytu na kurtu.

„Snad jsem tenis nijak nezapomněla. Vylezla jsem z postele, zacvičila jsem si, zahrála, vyzkoušela povrch a balony,“ opisuje svůj režim stále ještě ne zdravá Petra Kvitová.

Jaroslav Plasil

@JaroslavPlasil Tenistka Petra Kvitová před finále Fed Cupu poprvé (krom krátkého seznámeni v úterý) v libeňské hale trénuje. Zatím volnější trénink, rozehrává ji nováček v týmu Barbora Krejčíková 1 4