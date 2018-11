Fedcupová rekordmanka Suková: Obměna týmu neuškodila, máme kvalitu

Finále jste sledovala a přímo na kurtu jste dostala ocenění, jak jste to vnímala?

Je moc pěkné, když se vyhraje, navíc před vyprodanou arénou, co víc si přát? Je příjemné, když je člověk mimo kurt oceňovaný za věci, které udělal na kurtu. Je to zdůraznění a vzpomínka na kariéru.

Dva body zařídila Kateřina Siniaková, kterou jste trénovala. V neděli to ale bylo hodně napínavé.

Hrála dobře a byla lepší než soupeřky. V zápase se většinou ukážou silné i slabé stránky, podstatné je, že pak převáží ty silné. Všechny její zápasy jsou hodně o hlavě.

Kam myslíte, že to může dotáhnout?

Bude hodně záležet na tom, co bude dál předvádět. Hodně nerada dělám prognózy.

Zápas byl před vyprodanou halou, ale nehrály nejsilnější sestavy. Jak jste vnímala třeba přístup amerického týmu?

Vím, že těžce to nesly Bělorusky, které vloni měly silnější protivníky, tak nám letos záviděly. Ale podstatné je Česko vyhrálo, tím to končí.

Fedcupový tým prochází obměnou, končí Barbora Strýcová i Lucie Šafářová. Může dominance pokračovat?

Máme trošku štěstí, že tam je tolik holek, které mohou nastoupit, jsme na tom mnohem líp než kluci. Obměna se děla v průběhu let vždycky, důležité je, že máme tak dostatečnou kvalitu, že nám to neuškodilo. Ukáže to až budoucnost, ale zatím Česko vyhrálo i s druhou garniturou.

Řeší se změny, může to Fed Cupu prospět, nebo uškodit?

V průběhu let se zkoušely různé druhy formátů, aby to vyhovovaly jak sponzorům, lidem okolo i hráčkám, aby toho na ně nebylo příliš. Každá změna přinese něco plusového a mínusového. Až budoucnost ukáže, jestli to bude dobré, nebo špatné.