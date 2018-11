‚Loni jsem měla ve Fed Cupu premiéru a teď tohle.‘ Siniaková po vítězném finále neskrývala radost

Do tohoto víkendu měla na kontě pouhé dvě fedcupové dvouhry. Teď tenhle počet tenistka Kateřina Siniaková zdvojnásobila ve finále soutěže a stala se hlavní hvězdou souboje se Spojenými státy. Nejdřív porazila Alison Riskeovou a vítězství 3:0 a celkový triumf v soutěži stvrdila v nervy drásajícím dramatu proti Sofii Keninové. V zástupu gratulantů nechyběl ani reportér Radiožurnálu Martin Charvát. Rozhovor Praha 18:40 11. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková po vítězství ve Fed Cupu | Zdroj: ČTK

Jaké to je, zařídit dvěma vítězstvími celkový triumf českých tenistek ve Fed Cupu?

Neuvěřitelné. Na začátku jsem s tím vůbec nepočítala a najednou jsem hrála oba singly, a to docela důležité. Hrozně moc si vážím, že jsem na tom kurtu mohla být a jsem samozřejmě nadšená, že jsem to uhrála.

Skoro tři a půl hodiny trvající zápas není v ženském singlu úplně běžný. Byl to váš nejdelší zápas v kariéře?

Asi ano, takhle nastudované to nemám, ale určitě to byl pro mě dlouhý zápas. Věřím, že to byl jeden z nejdelších, co jsem odehrála. Obzvláště na tvrdém povrchu, takže jsem hrozně moc ráda.

Pošesté za osm let. Češky vyhrály další Fed Cup, rozhodující bod získala po dlouhé bitvě Siniaková Číst článek

Zápas jste měla z vašeho pohledu velmi dobře rozehraný. 7:5, 3:0… proč se to potom zkomplikovalo?

Stále to byl jeden brejk, ale hodně mě mrzelo, že jsem to trochu ztratila. Měla jsem pocit, že stále hraji dobře, ale najednou se to začalo otáčet. Snažila jsem se neustále soustředit a bojovat, ale byly to nervy, protože zase jsem měla brejk a zase jsem ho ztratila a najednou jsem čelila dvěma mečbolům. Cíl byl stále bojovat a vrátit každý míč, což se nakonec vyplatilo.

Ta situace, kterou popisujete, byl nesmírně dlouhý game. Hrál se přes deset shod skoro čtvrt hodiny. Díky němu jste se dostala na 4:1, ale poté to bylo postupně až 4:5, 15:40 a čelila jste dvěma mečbolům. Proč?

Myslím si, že to nebyl jediný dlouhý game, všechny byly hodně dlouhé a samé shody a výhody. I když jsem měla brejk, tak jsem ho hned ztratila, protože ta hra byla velmi vyrovnaná a stačilo málo, aby daný game vyhrála jedna nebo druhá. Každý game byl velký boj, hrozně moc se hrálo a samozřejmě mě mrzelo, že jsem ten náskok ztratila, ale stal se zázrak a otočila jsem to.

Co pro vás vítězství ve Fed Cupu znamená?

Znamená to moc. Hlavně jsem ráda, že jsem toho mohla být součástí a že jsem ty dva body urvala. Loni jsem měla ve Fed Cupu premiéru a najednou tohle, takže si hrozně moc vážím, že jsem vůbec v týmu. Vždycky je to skvělá atmosféra, já mám tyhle týmové akce ráda. Pro mě je takové zakončení sezóny moc krásné a ani jsem o tom na začátku roku nesnila.

CZECH REPUBLIC WINS!!!@K_Siniakova clinches an UNBELIEVABLE match 75 57 75 in 3 hours 44 minutes!#FedCup title No. 1️⃣1️⃣ for Czech Republic pic.twitter.com/jQfY129pIT — Fed Cup (@FedCup) 11 November 2018