Hrdince loňského finále se letos příliš nedaří. Fed Cup může Siniakové pomoct k lepším výsledkům

České obhájkyně titulu vstupují do nové sezóny Fed Cupu. Svěřenkyně kapitána Petra Pály si v ostravské hale zahrají proti Rumunkám a úvodní den budou spoléhat na největší opory současného výběru. Světovou pětku Karolínu Plíškovou, která ještě nezažila vyřazení v týmové soutěži, a Kateřinu Sinikaovou, která výrazně pomohla k zatím poslední trofeji. Ostrava 9:11 9. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková při tréninku před víkendovým fedcupovým utkáním | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

Možná ještě vidíte před sebou skoro čtyřhodinovou bitvu, ve které Kateřina Siniaková odvracela mečboly při podání soupeřky. Američanku Keninovou ale porazila a pak se s malým zpožděním, zřejmě až jí došlo, co v tu chvíli v libeňské hale dokázala, podělila o radost s celým týmem.

Siniaková měla velkou zásluhu na zatím posledním šestém titulu v éře kapitána Petra Pály, jako týmová jednička vyhrála oba své singlové zápasy a zažila slávu, kterou nikdy předtím nepoznala.

„Na to, co se stalo na konci loňské sezony, vzpomínám moc ráda. Budu si to snažit zase užít a předvést co nejlepší tenis,“ říká pro Radiožurnál česká tenistka.

Hradeckou rodačku titul povzbudil a motivoval do další práce, ale na výsledcích to na začátku sezóny zatím není vidět.

Ještě nevyhrála ani zápas v hlavní soutěži některého z turnajů, a tak by se mohla chytit tam, kde tak dobře skončila. A co na tom, že bude hrát proti nejlepší tenistce minulého roku Rumunce Simoně Halepové.

„Je to těžký zápas. Nedávno ještě byla světová jednička. Hrála jsem s ní už dvakrát a mám docela slušnou bilanci,“ věří si před sobotním zápasem Siniaková. Ostatně i proto dal kapitán Petr Pála Kateřině Siniakové pro úvodní den přednost před Markétou Vondroušovou.

Zřejmě ještě lepší pozici by mohla Siniakové připravit týmová jednička Karolína Plíšková, která se od 13 hodin v zahajovacím duelu utká s Mihaelou Buzarnescuovou.

„Ty zápasy jsou hodně cenné, co se odehrají. Odehrála jsem jich spoustu, zatím vůbec nejvíc v mém životě takhle na začátku roku. Cítím se dobře a věřím, že se mi tady bude dařit,“ doufá Plíšková, která má zatím výsledky v sezóně vynikající, nejlepší, co kdy touto dobou měla v zádech.