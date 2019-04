Hudba, pokřik i rýmovačky. Bojovnou náladu tenistkám ve Fed Cupu dodává servisman i kapitán Pála

České tenistky vedou po prvním dni fedcupové baráže nad Kanadou a už v první nedělní dvouhře mohou rozhodnout o celkovém vítězství. Vděčí za to svým výkonům a možná také bojovné náladě, o kterou se i v Prostějově celý realizační tým stará. Prostějov 8:13 21. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitán Petr Pála mluví s tenistkou Markétou Vondroušovou během baráže Fed Cupu | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

Teď po zápasech, kdy je v ten den dohráno, už hudba v šatně českého týmu rozhodně nezní tak hlasitě. A také je jiná, trochu pomalejší. S rockovým playlistem, který sestavuje servisman Richard Šodek pro nástupy na kurt, se to nedá srovnat.

„Je to hodně hlasitá zvláštní hudba. Neposlouchám úplně takovou hudbu, ale je to super. Je to takové hecující, je to sranda a myslím, že to uvolní před zápasem a dostane trochu do pohody,“ přiznává Radiožurnálu Karolína Muchová, která týmové rituály poznává poprvé.

„Jenom vím, že když se řekne ‚1, 2, 3‘, tak já řeknu ‚hu‘. Teda zařvu. Ale jinak i skáču, tleskáme a užíváme si to všichni,“ směje se Muchová.

Markéta Vondroušová už ve fedcupovém týmu párkrát byla, ale i pro ni jsou pokřiky a hudební rituály stále novou věcí. A bojovně laděnou básničku, kterou od týmu po výhře Karolíny Muchové a před svým utkáním slyšela, už si ani moc nepamatuje.

‚Na kurt jde Maky‘

„Oni většinou vymýšlí nějaké pokřiky se jmény. Už si to moc nepamatuji, ale pár vět vždycky zakřičí a pak se křičí ‚1, 2, 3, hu‘. Kdo jde hrát první, tak má to svoje jméno a já jsem šla druhá, takže pak vymýšlí jméno na mě,“ popsala Vondroušová s tím, že si pokřik nepamatuje: „Už jenom vím, že tam bylo něco ‚taky a na kurt jde Maky‘ nebo já nevím.“

Ono zapamatovat si pokřik nebo rýmovačku není jen tak ani pro autory. Každá věc je totiž svým způsobem originální. Tradice vznikla už někdy před deseti lety, u zrodu byly už zmíněný Richard Šodek, tehdejší reprezentační trenér David Kotyza a také současný kapitán Petr Pála.

„Snažíme se, aby to bylo vtipné, ale přijde mi, že nám dochází materiál. Je to těžší a těžší. Je pokaždé jiný, ani jednou nebyl stejný. Teď se třeba dohrálo, tak teď se vymýšlel během pěti minut pokřik pro Maky,“ popisuje Pála.

Ten další nový uslyší v neděli před polednem tenistka, která může v případě výhry rozhodnout o celkovém vítězství českého týmu nad Kanadou.