Kvitová vynechala kvůli nachlazení trénink. ‚Nic nenasvědčuje tomu, že by neměla nastoupit,‘ uklidňuje Pála

Tenistka Petra Kvitová stále bojuje s nemocí a středeční tréninkový program v libeňské hale vynechala. Podle kapitána Petra Pály to ale neznamená, že bude ve víkendovém finále chybět. Pro český tým je nyní také důležité sehnat dostatek informací o svých protihráčkách. Praha 15:03 7. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová na Turnaji mistryň. | Foto: Vincent Thian | Zdroj: ČTK/AP

Informace o hráčkách jsou teď zřejmě důležitější než jindy. Američanky může zajímat třeba zdravotní stav české jedničky Petry Kvitové, která v libeňské hale kromě několika úterních seznamovacích minut ještě před finálovým zápasem netrénovala.

Pála připravuje tým na oslabeného soupeře, Kvitovou před finále Fed Cupu trápí nachlazení Číst článek

„Petra měla zvýšenou teplotu, tak po dohodě s doktory jsme se rozhodli, že nepůjde trénovat. Nic nenasvědčuje tomu, že by o víkendu neměla nastoupit. Nikdo si nepřipouští, že by neměla hrát. Tedy ani ona,“ popisoval ve středu na oficiálním setkání s reportéry stav tenistky kapitán Petr Pála.

A český tým zase shání co nejvíc informací o tenistkách, které teď budou v Praze bojovat ve finále místo původně očekávaných Stephensové a Keysové.

Takže se vyptávají hráček, které už si zahrály se singlistkami Collinsovou, Keninovou či Riskeovou. Kapitán Petr Pála se kvůli tomu spojil i s Karolínou Plíškovou, která kvůli zranění vypadla z původní nominace. Trenéři i hráčky studují sestřihy zápasů na internetu.

Siniaková s Krejčíkovou se znovu sejdou na Fed Cupu, mohou bojovat o klíčové body Číst článek

„Většinou je dobré podívat se na víc zápasů, protože to občas může zkreslovat. Vždycky to ale probírám s týmem a každý to pak vidí podle svého. To se dá zkombinovat, a tím pádem mi to víc pomůže,“ přiznává Kateřina Siniaková.

Do amerického týmu může informace přinášet Nicole Melicharová, která se narodila v Brně. I doma v Americe mluví s rodiči, kteří na konci osmdesátých let emigrovali, česky. Sama se hrdě přiznává k tomu, že může svému týmu překládat všechno, co se v rádiu či televizi řekne nebo v novinách a na internetu objeví.

„Pořád se mě ptají, jaká jsou bezvadná česká jídla. Tak jsem poradila svíčkovou, knedlo vepřo, zelo a další. Taky jim moc chutnal trdelník, co je po celé Praze. Ta je nejkrásnější město na světe a hrát proti Česku za USA je fantastický sen. Moc už se těším,“ popisuje Melicharová.