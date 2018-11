Karolína Plíšková má natržený sval, ve finále Fed Cupu za ni zaskočí deblistka Barbora Krejčíková

Nehrající kapitán Petr Pála musí před fedcupovým finále řešit komplikace v personálním složení. Pro zranění se mu omluvila Karolína Plíšková, která měla v týmu plnit roli české dvojky. Nahradí jí deblová specialistka Barbora Krejčíková, poražená finalistka z Turnaje mistryň. Praha 18:21 3. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková se kvůli zranění nezúčastní fedcupového finále | Foto: Edgar Su | Zdroj: Reuters

„Byl to pro mě obrovský šok. I když jsem věděla, že něco není v pořádku už v Singapuru. Byly dny, kdy mě bolela i chůze a cítila se hrozně. S koncem sezóny má ale každý bolístky, a tak jsem jim nepřikládala velkou váhu,“ vysvětlila Karolína Plíšková důvody své absence.

„Na finále jsem se moc těšila, ale po vyšetření u profesora Koláře je můj start vyloučený. Hrozně mě to mrzí. Máme natolik silný tým, že mě holky zastoupí a já jim budu moct držet palce.“

V nominaci ji tak nahradí bývalá svěřenkyně zesnulé Jany Novotné, elitní deblistka Barbora Krejčíková. Doplní svoji deblovou parťačku Kateřinu Siniakovou, s níž tvoří v současnosti nejlepší deblový pár světa.

„Mluvil jsem jak s Karolínou, tak profesorem Kolářem a situaci naprosto chápu. Naštěstí po špatné zprávě přišla vzápětí i dobrá. Oslovil jsem Báru Krejčíkovou, která je na dovolené, ale po chvilce mi sdělila, že pro ni bude potěšením přijet a reprezentovat,“ komentoval situaci trenér fedcupového týmu Petr Pála.

„Je to obrovská pocta reprezentovat Českou republiku ve finále Fed Cupu. Těším se moc na podporu českých fanoušků. V O2 areně to bude nepředstavitelná atmosféra. Je to splněný sen a krásná třešnička za vyvedenou sezónou,“ vzkázala Barbora Krejčíková z dovolené.

„Velmi si tohoto rozhodnutí přerušit dovolenou vážím. Stále máme silný tým a zůstáváme favority finále,“ dodal.

Český tým tak nastoupí v sestavě Petra Kvitová, Kateřina Siniaková, Barbora Strýcová, Barbora Krejčíková. Soupeřkami jim budou Američanky ve složení Danielle Collinsová, Sofie Keninová, Alison Riskeová a rodačka z Brna Nicole Melicharová.