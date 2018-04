Německo bude v plné sestavě, takže to budou kvalitní zápasy, tuší Plíšková před semifinále Fed Cupu

České tenistky se připravují na desáté fedcupové semifinále v řadě, ale vůbec poprvé jsou v nominaci jenom tři hráčky. I když slovo jenom bychom mohli dát do uvozovek, vybranou trojici kapitána Petra Pály totiž tvoří žebříčkově nejlepší reprezentantky - Karolína Plíšková, Petra Kvitová a Barbora Strýcová. Praha 17:26 11. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková před 1. kolem FED Cupu proti Švýcarsku. | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

S nadsázkou řečeno jde o svatou trojici českého ženského tenisu, Petra Kvitová byla jako jediná hráčka přímo na kurtu u všech pěti fedcupových titulů v éře kapitána Pály, Karolína Plíšková a Barbora Strýcová zase u dvou posledních rozhodujících výher.

„Těším se na Fed Cup. Hraje se o hodně, protože se hraje o to hrát finále doma a myslím, že to všechny holky vědí. Když budu mluvit za tyhle tři, tak odehrály a vyhrály ve Fed Cupu hrozně moc a určitě by si rády zahrály finále doma. Samozřejmě se to nemusí povést, ale vím, že se o to určitě poperou,“ těší kapitána Petra Pálu.

Všechny tři hráčky se teď potkávají při tréninku v pražské Stromovce, kde se snaží se co nejlépe připravit na fyzicky a možná i psychicky nejnáročnější část sezóny. Na zápasy na antuce, na které odehrají i fedcupové semifinále ve Stuttgartu.

„Na Fed Cup se těším jako vždycky. Ráda bych nastoupila na kurt a hrála zase zápasy za Česko. To, že je to ve Stuttgartu, je pro nás velká pomoc, protože tam pak zůstáváme na turnaj, takže se tam budeme moct i rozehrát. Německo bude v plné sestavě, takže to budou kvalitní zápasy, které se třeba na jiných turnajích ani nedají zahrát. Těším se a doufám, že parta bude opět dobrá,“ říká světová šestka Karolína Plíšková.

Parta kapitána Petra Pály se ještě o jednu hráčku rozšíří, ale najít ji teď není jen tak. S fedcupovým duelem koliduje kvalifikace zmíněného velkého turnaje ve Stuttgartu, na který by se některé tenistky rády dostaly. Některým zase překáží zdravotní problémy, jiné se z nich teprve snaží dostat jako třeba Lucie Šafářová, která by jinak nejspíš v nominaci byla.

„To, že jsou teď holky tři, je dáno tím, že čekáme na informace o zdravotním stavu některých holek a o jejich dalším programu. Můžeme si dovolit až hodinu před losováním nahlásit čtvrtou hráčku,“ vysvětlil kapitán Petr Pála.

Ale některé věci už ví Pála dopředu ještě před cestou do Stuttgartu. V tamní hale se o víkendu 21. a 22. dubna utkají dost možná nejsilnější týmy posledních let.

„Němky budou hrát také v plné sestavě, takže to bude určitě skvělé utkání,“ naráží Petr Pála na sílu německých tenistek Angelique Kerberové či Julie Görgesové.