Nejširší realizační tým. Pálovi ve Fed Cupu asistují trenéři hráček, nově přibyla Martínezová

České tenistky se připravují na fedcupové čtvrtfinále s Rumunkami a aby byl jejich trénink co nejdokonalejší, mohou si brát do týmu i své obvyklé kouče. V této tradici teď v Ostravě pokračuje i Španělka Conchita Martínezová, která pomáhá světové pětce Karolíně Plíškové. Ostrava 19:33 7. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolínu Plíškovou pomáhá v dobré náladě udržet i trenérka Conchita Martínezová | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

Už před časem českou tradici obdivoval Kanaďan Rob Steckley, vůbec první zahraniční kouč, který Petru Pálovi při fedcupovém týdnu pomáhal. Někdejší trenér Lucie Šafářové oceňoval velkorysost českého kapitána Petra Pály a dodal, že něco takového rozhodně není ve světě obvyklé.

„Tohle je jeden z důvodů, proč vyhráváte Fed Cup, vaši trenéři jsou otevření, baví se spolu a to se vyplácí. Petr je šéf, ale na nic si nehraje. Přijímá názory jiných a drží uvolněnou atmosféru. I proto pro mě bylo přirozené zapadnout do party a podporovat český tým,“ řekl před lety Radiožurnálu Rob Steckley.

„Je to zpestření. Užší realizační tým už funguje dlouho a je to pomoc na tréninku. Navíc jsou hráčky zvyklé, že trenéři komunikují na dálku, takhle to vidí jedněma očima,“ řekl Radiožurnálu Petr Pála.

Nehrající kapitán aktuálně v týmu přivítal první zahraniční trenérku, Conchitu Martínezovou, Španělku, která pomáhá na turnajích jedničce aktuálního českého týmu Karolíně Plíškové.

„Pocity jsou teď opravdu jiné, posledně jsem tu byla se španělským týmem, jako soupeř českých tenistek, teď jsem tu jako trenérka Karolíny, která nás tenkrát porážela. Je to vtipné,“ usmívá se Conchita Martínezová.

„Víc jsem ji poznal v Austrálii, kde byla s Kájou celou dobu a já jsem chodil na zápasy. Je absolutně super,“ skládá španělské trenérce poklonu Petr Pála.

Plíšková: Jsem pečlivější

Ve fedcupovém týmu dlouhodobě s přípravou tenistek Pálovi pomáhá reprezentační kouč David Kunst. Na každém srazu, hlavně na těch domácích, jsou na kurtu dost často i osobní trenéři hráček jako teď v Ostravě, kde je podpora na dvorci zřejmě nejpočetnější i díky Conchitě Martínezové.

„Řekla bych, že i díky jsem trošku pečlivější,“ přiznává Karolína Plíšková, zatímco španělská koučka se snaží dělat to, co obvykle při turnajích. Za základní čarou, kousek za Karolínou Plíškovou dohlíží na údery, a celkově se stará, aby byla česká tenistka v co největší pohodě.

„Byla to světová hráčka, vyhrála Wimbledon a několik Fed Cupů. Má spoustu zkušeností a strašně dobře se s ní komunikuje. Ke Káje má výborné poznatky a je to velká pomoc,“ připomněl kapitán Petr Pála.

