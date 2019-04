Tenistek pro Fed Cup je v Česku dost, změnit se má formát soutěže

České tenistky si zahrají světovou skupinu Fed Cupu i v příštím roce. V barážovém utkání s Kanadou v Prostějově neztratily ani set a zvítězily 4:0 na zápasy, je ale hodně pravděpodobně, že by si mezi elitou zahrály i v případě porážky, ženskou týmovou soutěž s velkou pravděpodobností čekají změny. Prostějov 9:56 22. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Vondroušová zařídila proti Kanadě dva body | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

Bojovné pokřiky mohou znít z české kabiny i v příštím roce a ani ochota reprezentovat zřejmě hráčky jen tak neopustí, ať už bude herní model jakýkoli.

„Budu chtít reprezentovat kdykoli,“ řekla Radiožurnálu devatenáctiletá Markéta Vondroušová. Ta poprvé hrála jako týmová jednička a pomohla k fedcupovému vítězství dvěma body.

Podobně to vidí i Karolína Muchová, která má za sebou fedcupovou premiéru. „Každý sportovec, ať už dělá jakýkoli sport, je rád, že může reprezentovat svou zemi v tom, co ho baví.“

Kapitán Petr Pála zřejmě nemusí mít obavy, že by neměl tým jak poskládat, i když v poslední době přišel o dvě dlouholeté opory. Teď v Prostějově se s Fed Cupem rozloučila Lucie Šafářová, předtím na podzim to udělala i Barbora Strýcová.

Ale stále je hodně tenistek, které může český kapitán povolat. „Máme furt strašně holek v zástupu. Byl jsem hrozně rád, že tu byla Lucka Šafářová, aby jim to mohla ukázat. Holky byly nadšené, že mohly být v týmu. Titulů bylo hodně, nemůže to být donekonečna, ale je to motivace. Úspěch ve Fed Cupu vždycky pomůže v kariéře,“ věří Pála.

Kapitánem je od roku 2008, za tu dobu vzal do týmu už 19 tenistek a možná už brzy „objeví“ další nové jméno, ale zřejmě pro trochu jiný Fed Cup. Podle informací Radiožurnálu je před schválením verze s 16 celky světové skupiny pro první únorové kolo, ve kterém by se hrálo současným způsobem s domácími a venkovními zápasy.

Následoval by týdenní turnaj pro dvanáct družstev na jednom místě, zřejmě v dubnu, což by mohlo komplikovat případné české pořadatelství. V době, kdy vrcholí hokejová sezóna, je obtížné dopředu počítat s volnou halou.