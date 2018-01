Federer je před Australian Open favorit. Djokoviće, Nadala i Murrayho brzdí zranění

Už uplynulo hodně let od doby, kdy tenista Roger Federer vstupoval do nové sezony jako favorit na vítězství na Australian Open. Letos to ale platí, a to přestože letos oslaví 37. narozeniny. Jeho pozice je dána především zdravotními komplikacemi Rafaela Nadala, Novaka Djokoviće a Andyho Murrayho.

Melbourne 17:00 4. ledna 2018