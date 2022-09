‚Je to někdo, jako byl Jordan v basketbalu.‘ Tenisté reagují na Federerův konec kariéry

Jestli ještě chcete vidět tenistu Rogera Federera hrát soutěžní zápas, máte poslední šanci. Příští týden po Laver Cupu totiž legendární Švýcar ukončí kariéru. Štěstí do nové životní éry mu popřál největší rival Rafael Nadal a úspěšný vstup do sportovního důchodu mu přejí i další hvězdy bílého sportu. Praha 14:37 16. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roger Federer | Foto: David Černý | Zdroj: Reuters

Na kurtech se jeden z nejlepších tenistů všech dob naposledy představil loni ve Wimbledonu, kde ve čtvrtfinále prohrál s Polákem Hubertem Hurkaczem: „Roger mi byl velkou inspirací hned od chvíle, co jsem začal tenis hrát. To mi bylo asi osm let. Nejdřív jsem ho jenom sledoval, ale pak jsem měl i možnost s ním hrát a trénovat. Jak na kurtu, tak mimo něj se choval jako naprostý profesionál. I proto je opravdová legenda.“

Na konec legendárního Švýcara reagovali i čeští tenisté. Jako jedna z prvních poblahopřála k úžasné kariéře Petra Kvitová. Dvojnásobná vítězka nejoblíbenějšího grandslamu Federera, Wimbledonu, ocenila hlavně Švýcarovu eleganci, půvab a krásnou hru, kterou na kurtech předváděl.

Český daviscupový reprezentant Jiří Lehečka zase na Federerovi vyzdvihnul, co obecně pro tenis udělal: „Legenda tenisu, ikona přes dvacet let. Je to člověk, který celkově budoval to povědomí o tenise. Řekl bych, že pro mě je to někdo, jako byl Jordan v basketbalu. Je to člověk, který rozšířil tenis, všude je to ikona a jeden z nejlepších hráčů na světě. Takže určitě je to velice smutné oznámení.“

Švýcarský fenomén ukončí kariéru symbolicky. Na Laver Cupu. V týmu Evropy se potká s Rafaelem Nadalem, Novakem Djokovićem a Andym Murraym. Tedy tenisty, kteří v minulosti patřili mezi jeho největší soupeře.

Dvacetinásobný grandslamový šampion se rozloučil se sportem, který miluje a nikdy neopustí.