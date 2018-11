‚Zvláštní moc‘ nedobytné O2 areny. České tenistky v libeňské hale ve Fed Cupu ještě neprohrály

Současná česká ženská tenisová generace je tak silná, že by dost možná vyhrávala i v sokolovnách, ostatně v tělocvičnách na parketách mnohé z úspěšných hráček vyrůstaly. Ale do libeňské haly se v Česku vejde nejvíce lidí, a tak je pomoc největší možná, což ocenila i Kateřina Siniaková po skoro čtyři hodiny dlouhém rozhodujícím zápase.

‚Loni jsem měla ve Fed Cupu premiéru a teď tohle.‘ Siniaková po vítězném finále neskrývala radost Číst článek

„Bylo to pro mě něco úplně nového, atmosféra tu byla výborná,“ chválila česká hrdinka.

„Chtěl bych divákům říct velký dík za to, že si sem našli cestu. Stejně jako tady, tak i když jsme hráli v Ostravě, taky přišel plný dům. Je to díky tomu, jak holky hrají. Hrají pro diváky, chtějí se předvést co nejlépe, obětují se tomu a diváci na ně chodí, což je úplně skvělé,“ řekl Radiožurnálu kapitán Petr Pála.

Před utkáním s Američanky připomínal dvě série. Že se mu jako fedcupovému kapitánovi ještě nikdy nepovedlo porazit výběr Spojených států a že jeho svěřenkyně ještě nikdy v libeňské hale neprohrály domácí zápas. Bylo tedy jasné, že jedna tradice skončí.

„I když tím, jak fanoušci fandili, málem O2 arena spadla, tak jsem rád, že hala zůstala stát a padla Amerika, to bylo opravdu sladké,“ prohlásil po zápase kapitán Pála.

Příště v Ostravě

V roce 2012 tady jeho svěřenkyně porazily ve finále Srbsko, 2014 Německo, o tři roky později Rusko, letos v prvním kole Švýcarsko a v zápase o titul Američanky.

„Mně to bude hrozně chybět. Ve Fed Cupu jsme si pomáhali, bylo to úžasné a bude se mi po té atmosféře a divácích stýskat,“ řekla Barbora Strýcová, která se v libeňské hale rozloučila s fedcupovou kariérou. Podobně jako Lucie Šafářová, která po lednovém Australian Open v Melbourne skončí s profesionálním tenisem úplně.

Ani jedna z nich se tak nepředstaví fanouškům v novém ročníku, posledním, u kterého je ještě jisté, že se odehraje současným play-off systémem s domácími a venkovními zápasy. Češky se v úvodním kole utkají s Rumunkami, nebudou hrát v Praze, ale v Ostravě, i když ani tam své duely v éře kapitána Pály neprohrávají.