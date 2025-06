Gauffová se podruhé v kariéře probojovala do finále Roland Garros, v něm narazí na Sabalenkovou

Trojnásobná grandslamová šampionka Sabalenková zdolala bývalou světovou jedničku Šwiatekovou za dvě hodiny a 22 minut.

Upravila bilanci vzájemných zápasů na 5:8. Rodačka z Minsku se dostala do finále v Paříži na druhý pokus, před dvěma lety podlehla v semifinále Karolíně Muchové.

O tři roky mladší Šwiateková, která nastupovala do turnaje jako nasazená pětka, prohrála v Paříži poprvé od roku 2021 a po 26 zápasech. Nevyužila šanci stát se první hráčkou v tzv. open éře, která by triumfovala na antukovém grandslamu čtyřikrát za sebou.

Sabalenková vstoupila do utkání sebevědomě. Sebrala Šwiatekové první tři servisy a vedla 4:1. Polka se ale vrátila do hry. Čtyřmi gamy v řadě vývoj otočila a Běloruska emotivně komunikovala se svými trenéry.

V koncovce sice Sabalenková nedopodávala set za stavu 6:5, ve zkrácené hře už ale nedala Šwiatekové šanci a zvítězila 7:1.

