Forma Petry Kvitové, ale především fungující týmová spolupráce stojí za dalším úspěchem ve Fed Cupu

Tahle informace se neomrzí, a tak vám ji rád zopakuji. Toužily po domácím finále a ve Stuttgartu ho také vybojovaly. České tenistky zvítězily ve Fed Cupu v Německu 4:1 na zápasy. Síla českého týmu je především v soudržnosti, což hráčky v semifinále proti Němkám jednoznačně prokázaly.

Můžete mít v týmu dvě silné individuality a tři body nutné k postupu neposkládáte. Platí to ve Fed Cupu i třeba v mužském Davis Cupu. Stačí si vzpomenout, jak dlouho čekali na titul třeba Švýcaři,a to za ně občas nastupovali Roger Federer i Stan Wawrinka zároveň. I Rusky, Němky či Francouzky měly v minulých letech vynikající tenistky a na pohár to bylo málo.

„Holky vědí, proč tu jsou, proč hrajou. Navíc je jim jasné, že jedna to sama nevyhraje,“ říká kapitán Petr Pála, který má společně s realizačním týmem velkou zásluhu na tom, jak tým funguje.

Alespoň o tom mluví lidé, kteří mají k týmu blízko. Jako třeba tenisová manažerka a bývalá profesionální hráčka Petra Černošková.

„Petr je výtečný diplomat a s holkami to umí,“ řekla Černošková Radiožurnálu.

„Je to v těch holkách, ony spolu prostě vyjdou. Já se jim to snažím říkat přirozeně a snažím se mezi ně rozdělit čas. Je to ale hlavně o tom, že ty holky si to přejí, dneska (v neděli) Petra chtěla, aby Kája vyhrála a naopak,“ říká Petr Pála, a dokazuje to i příhoda z úvodního setu nedělního zápasu Karolíny Plíškové.

Petra Kvitová chtěla být na případný čtvrtý duel co nejlépe připravená, ale zároveň nechtěla dát své spoluhráčce negativní signál, když se šla na nepříznivého stavu rozcvičovat.

Finanční motivace

„Je to trošku blbé, co si budeme říkat. Já jsem ale musela být připravená, že by to případně dopadlo blbě, musela jsem se najíst a všechno,“ popisovala Kvitová.

A stejně divné pocity by měly i další hráčky. Po většinu roku jsou konkurentkami, občas jedna druhou nepotěší, ale v týmu dokážou podle Černoškové fungovat dohromady, tak aby svůj cíl neohrozily.

„Tenisový život je složitý a ještě si ho znepříjemňovat aférami v šatně je opravdu zbytečné.“

Ostatně budou za to, jakými jsou profesionálkami, také nevšedně odměněny. Teď konkrétně za to, že vybojovaly domácí finále.

„Předpokládáme, že ten zápas vytvoří nějaký zisk, tak jsme si řekli, že za určitých pravidel mohou mít z toho zisku část i samotné hráčky,“ prozrazuje pár měsíců před listopadovým finále v Praze se Spojenými státy šéf České sportovní, která tenisové týmové soutěže zaštiťuje, Miroslav Černošek.