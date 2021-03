Nepříjemné vzpomínky na Belgii. Před 20 lety Češi nezvládli baráž, tentokrát věří v týmový výkon

Čeští fotbalisté se pokusí udělat další krok ke splnění svého velkého snu: účasti na mistrovství světa. V sobotu večer nastoupí v pražském Edenu proti Belgii, se kterou se už o světový šampionát několikrát v historii utkali. Naposledy to bylo v roce 2001 v baráži, která v žebříčku neslavných momentů českého fotbalu patří na jedno z předních míst. Praha 18:01 27. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český tým v baráži o účast na mistrovství světa 2002 proti Belgii. | Zdroj: Reuters

„Přišlo vyloučení, které se s námi táhne jako morová rána. Pro mě obrovské zklamání,“ říkal po porážce v Bruselu zklamaný kouč národního týmu Jozef Chovanec.

V úvodním zápase na půdě soupeře poznamenala český tým jedna červená karta, viděl ji Tomáš Řepka. K tomu se přidala vyloučení Pavla Nedvěda s Milanem Barošem v nervózním závěru pražské odvety, kterou Češi prohráli stejně jako úvodní duel 0:1.

Tehdejší zkušenost může posloužit jako memento: spoustu skvělých fotbalistů, kteří měli medaili z Eura nebo se jí dočkali později, jenže zároveň rozhádaných fotbalistů, co nefungovali jako tým. Pro současnou českou reprezentaci tohle podle její největší hvězdy Tomáše Součka neplatí.

„Jsme jeden tým, kde jeden bojuje za druhého, a to je naše největší kouzlo, které můžeme do zápasu dát a využít. Věřím, že to v utkání ukážeme a že z toho budeme profitovat,“ burcuje Souček, který zřejmě povede Čechy v sobotu večer jako kapitán.

Ostatně zatímco před 20 lety měli mnohem víc hvězd Češi, teď je to přesně naopak. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku nebo třeba Thibaut Courtois, to jsou osobnosti světových velkoklubů.

„Belgie je asi největší favorit nejen naší skupiny, ale i celého mistrovství světa. Nečeká nás nic jednoduchého, ale kluci už si tu vyzkoušeli takto těžkého soupeře v podobě Anglie a Brazílie, tak věřím, že se popereme o výsledek,“ doufá současný trenér Součka a spol. Jaroslav Šilhavý.

Jaký výsledek nakonec český tým proti Belgii vyválčí, se dozvíme v sobou večer. Zápas kvalifikační skupiny E začíná v pražském Edenu ve 20.45. Na iROZHLAS.cz můžete průběh zápasu sledovat online, Radiožurnál odvysílá přímý přenos.