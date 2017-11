Francie proti Goffinovi. Belgie ve finále Davis Cupu spoléhá na muže s excelentní formou

Francouzští tenisté by se po 16 letech měli radovat z vítězství v Davis Cupu, alespoň podle kurzů sázkových kanceláří. Francouzi jsou ve finále proti Belgii velkými favority, jenže roky neměnný systém soutěže stále dává Belgičanům slušnou šanci domácí překvapit. Lille 13:04 24. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kompletní sestavy obou finalistů před bojem o salátovou mísu | Foto: Pascal Rossignol | Zdroj: Reuters

V Davis Cupu stačí mít jednoho hráče na nejvyšší úrovní, který může vítězstvím v obou dvouhrách a pak případně ve čtyřhře získat celkem 3 body a ty k výhře stačí. A takovým tenistou by u Belgičanů mohl tento rok být David Goffin, finalista nedávného Turnaje mistrů, na kterém porazil i Rogera Federera.

Nebylo by to poprvé, kdy by o celkovém titulu rozhodl jediný hráč. Sami Belgičané to ještě relativně nedávno dobře poznali a i Goffin ostatně o tom moc dobře ví. Tehdy ještě nebyl na takové úrovni a k finále Davis Cupu přijela do Belgie Velká Británie s Andym Murraym.

„Dali jsme do toho všechny naše síly, ale ten víkend byl Andy Murray zkrátka neporazitelný. Teď máme další šanci, takový nový míček po podání. Pro malou zemi, jakou je Belgie, je vzácné, že se dostala do druhého finále za tři roky, a pokusíme se přivézt trofej domů,“ řekl David Goffin v oficiálním klipu Davis Cupu.

„Jak tohle řeknu, tak mám husí kůži, protože když vyhrály Justine Heninová a Kim Clijstersová Fed Cup, tak to byla neuvěřitelná událost pro Belgii,“ vzpomínal na rok 2001. Tedy rok, kdy Francie shodou okolností naposledy vyhrála mužskou soutěž Davis Cup.

Pro Francii, která má bohatou tenisovou historii, je vítězství v této soutěži už dlouho důležité, ale 16 let se jí to nepodařilo. Teď mají Francouzi složený velmi silný tým, kromě výborných singlistů mají také silný deblový pár, což by mohlo být tím rozhodujícím, protože Goffin a čtyřhra, to nejde moc k sobě.

Francouzi byli ve finále už před třemi lety, jenže tehdy přijelo Švýcarsko s Federerem a Wawrinkou. Úvodní zápas finále Francie s Belgií budou hrát domácí Lucas Pouille a David Goffin.

Francouzi pro finále připravili kurt na fotbalovém stadionu v Lille, který má zatahovací střechu a na finále se tam vejde asi 27 tisíc diváků.